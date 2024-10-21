友情以上，戀人未滿！ 陳坤連15年祝周迅生日快樂

周迅（左）和陳坤2000年曾合拍電視劇《像霧像雨又像風》。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕中國女星周迅18日迎來50歲生日，所屬工作室零時準時發文慶祝，她多年好友、中國男星陳坤也跟進祝賀：「美好的你，生日快樂！」這也是陳坤連續15年發文祝福周迅生日快樂。

陳坤和周迅在2000年合作電視劇《像霧像雨又像風》相識，之後又拍攝《龍門飛甲》、《戀愛中的寶貝》、《畫皮》等片，2人個性相近，經常一起逛街吃飯，也會參加慈善活動。

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2人一度被外界盛傳是情侶，不過陳坤受訪公開表示，他不會找圈內人，儘管如此，2人仍常被外界冠上「友情以上，戀人未滿」標籤，網路更流傳一種說法：「世界上有一種友誼叫陳坤與周迅！」

去年8月網路爆料陳坤有2個孩子，當天下午陳坤隨即回應否認，同時闢謠與周迅結婚傳言，他說：「正好把2個近期離譜新聞一起回應了，跟周迅是死黨，沒結婚。」

從未結婚的陳坤育有1子，小孩生母身分一直是娛樂圈未解之謎，多年來陳坤也始終保持沉默。

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