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娛樂 電影

（專訪）林書宇自砍酬勞表決心！親救《小雁與吳愛麗》票房：怕變負面教材

林書宇擔心電影變得只能以票房數字定義價值。（記者潘少棠攝）林書宇擔心電影變得只能以票房數字定義價值。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕林書宇執導的電影《小雁與吳愛麗》獲得釜山影展評審團大獎「金智奭獎」，甚至入圍金馬61的8個獎項，女主角夏于喬更是首度取得影后提名。不過夫婦倆近期卻在社群上感嘆票房不如預期，林書宇接受專訪坦言確實影響了心情。所幸第二週票房逆勢成長，細火慢慢熬出好口碑。

接連獲得釜山、金馬的肯定，林書宇不諱言確實產生了期待，怎料與想像中有落差，多少沮喪、失望，心中更多的是疑惑，但夫妻倆並沒有因此氣餒，認為該做出行動，先是夏于喬在社群上積極回應網友留言，林書宇接力在Threads上接受各種評論的洗禮，希望能夠趁電影還在上映，趕緊做出調整，「片名沒得改、電影也是黑白的，沒得改的就是這樣，看其他有什麼是可以改變的！」

當初林書宇自知黑白電影並不吃香，為向投資方表達決心，願意自砍導演費、編劇費，酬勞都在行情之下。他知道自己的電影不可能如九把刀電影票房一樣好，或一瞬間變成程偉豪，但他強調：「我還是我，還是繼續在創作！」只是擔憂這樣類型的電影在台灣是否能夠生存下去，「我真的會重新思考，這種電影繼續往下走該怎麼做，我們環境、觀眾群無法養活這種電影，那別的出口是什麼？」

2017年由黃信堯執導的黑白電影《大佛普拉斯》賣近3000萬，林書宇很感謝黃信堯為台灣黑白電影開啟了一個可能，如今他卻憂心忡忡，又感到有些抱歉，「我很怕被《小雁》被以後的投資方拿來當負面教材，好像入圍、得獎沒那麼重要，用數字來定義一個作品的價值的時候，我難免有種難道只能這樣嗎？」

電影《小雁與吳愛麗》以黑白色彩呈現。（牽猴子提供）電影《小雁與吳愛麗》以黑白色彩呈現。（牽猴子提供）

儘管他脫口「中年無法轉行、硬著頭皮被淘汰」，不過林書宇強調，從來沒有質疑過自己在走的方向，當然也沒有一蹶不振，對於過去推出的作品都引以為傲，因為每一部電影都是他想做的東西，因為並不是每個人都那麼幸運，甚至能夠在《小雁與吳愛麗》與老婆一起拍片，有投資方願意支持這一部講述小鎮母女的黑白電影。

林書宇再度向影迷報平安，笑稱自己是容易悲觀的人，晚上負能量多，需要時間調適、重新面對；夫妻倆私下倒是沒多加討論，夏于喬到家就是休息放空，而林書宇也不會把負面能量傳達給太太，他幽默地說：「我也不想被罵，她會罵我！有時候會用罵的方式讓我清醒，念我幹嘛那麼負面之類的！某程度是一種打氣。」

林書宇強調絕對沒有一蹶不振，還會繼續拍電影。（記者潘少棠攝）林書宇強調絕對沒有一蹶不振，還會繼續拍電影。（記者潘少棠攝）

近期行程滿檔，林書宇一邊勤跑《小雁與吳愛麗》的宣傳，一邊一大早睜開眼睛就要與美國劇組討論新片，目前也正構思一個以原住民女性為主角的故事，林書宇沒時間灰心，繼續踏實過好每一天。

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