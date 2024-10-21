台灣第1位！孫麥傑赴日頂級夜店演出 34歲慶生收大禮

〔記者李紹綾／台北報導〕時尚DJ孫麥傑被譽「台版朴寶劍」，他明（22日）將過34歲生日，送給自己最大的禮物就是，擔任The xx 成員、英國獨立電音指標 Jamie xx下月在台北的專場演出《Jamie xx – In Waves Tour Taipei》暖場嘉賓，他說：「我從倫敦唸書時，就開始聽THE XX樂團，許多歌陪伴了我的英國時光，《On hold》這首歌更是失戀必聽，這次NIGHTJAR音樂廠牌能邀請到其中的團員Jamie xx來台北辦專場就是最大的禮物，很榮幸能擔任他的暖場嘉賓。」

孫麥傑（右）上月赴日為音樂盛會GMO SONIC 2025進行預熱表演，結識百萬TikToker大平修藏。（微風提供）

孫麥傑上月獲邀為日本大型音樂盛會GMO SONIC 2025進行預熱表演，是台灣第一人率先參與該活動，首次前進國際，在銀座頂級夜店的演出大獲好評，收穫當地眾多男、女粉絲，也見識到日本頂級夜店的奢華程度及對演出者的重視。

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孫麥傑（右）上月赴日為音樂盛會GMO SONIC 2025進行預熱表演，結識百萬TikToker大平修藏。（微風提供）

該音樂盛會往年邀請的都是百大DJ或是知名團體進行演出，如CHRIS LAKE、STEVE AOKI、Marshmello、LE SSERAFIM、Alan Walker，孫麥傑這次對於能作為預熱派對嘉賓非常興奮，演出一度站上DJ台前向台下吶喊，表達感謝之意，工作結束後也和團隊大啖最愛的拉麵、壽司。

孫麥傑（右）上月赴日為音樂盛會GMO SONIC 2025進行預熱表演，結識百萬TikToker大平修藏。（微風提供）

孫麥傑被譽「台版朴寶劍」。（微風提供）

然而，此趟日本行還發生不少小插曲，竟有男性計程車司機表示不收車費，只因孫麥傑帥氣的外型讓他覺得很賞心悅目，還有女生們主動上前詢問社群帳號，造成一股小騷動，也讓一旁的經紀人狂冒冷汗。

孫麥傑被譽「台版朴寶劍」。（微風提供）

孫麥傑上月赴日為音樂盛會GMO SONIC 2025進行預熱表演。（微風提供）

孫麥傑在2024年下半年參與LINE TV《獨佔接班人》，他首度接演BL劇，劇中飾演主CP張家陞的好友，坦言心情相當興奮，想挑戰不一樣的自己，也喜歡接觸不一樣的領域，一但投入就會非常認真，「我自己在上完表演課後，也會分析角色人格，補足他的人生沒有被寫在劇本裡面的事情。」希望戲劇播出後，能讓大家看見他專業的樣子。從DJ身分跨足歌手、演員，都讓他收穫滿滿，同時在日本也結識了和他同樣身分及經歷的日本時尚DJ、百萬TikToker大平修藏，兩人笑說可以一起日本、台灣同台較勁演出。

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