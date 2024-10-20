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娛樂 電視

先別管《還珠格格》！ 林心如在「這部劇」更搞笑

林心如演出搞笑角色的能力極強，不僅在《還珠格格》中展現幽默，在「這部劇」中也獲認證。（翻攝自網路、資料照）林心如演出搞笑角色的能力極強，不僅在《還珠格格》中展現幽默，在「這部劇」中也獲認證。（翻攝自網路、資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕1998年經典古裝劇《還珠格格》近期在Netfliex重新上架，其中一幕林心如和一匹馬「寵物溝通」的片段意外引起討論，網友們忍不住直呼「不知道紫薇精神還好嗎？」，但其實林心如演出「搞笑女」角色的能力可以說是非常強，在2001年的《情深深雨濛濛》劇中，有一幕與蘇有朋對戲，因為太過搞怪，至今仍常被網友翻出討論。

相關新聞：林心如會寵物溝通？！《還珠格格》這幕網笑歪：一切好荒唐

林心如於2001年與蘇有朋（左）、趙薇（右2）、古巨基（右）等人出演瓊瑤劇《情深深雨濛濛》。（翻攝自網路）林心如於2001年與蘇有朋（左）、趙薇（右2）、古巨基（右）等人出演瓊瑤劇《情深深雨濛濛》。（翻攝自網路）

蘇有朋受傷進了醫院，需要馬上進行手術，怎料醫院竟然沒有麻醉劑，此時林心如便親了蘇有朋，以香吻取代麻醉。（翻攝自網路）蘇有朋受傷進了醫院，需要馬上進行手術，怎料醫院竟然沒有麻醉劑，此時林心如便親了蘇有朋，以香吻取代麻醉。（翻攝自網路）

林心如於2001年與蘇有朋、趙薇、古巨基等人出演瓊瑤劇《情深深雨濛濛》，其中有一幕，蘇有朋飾演的角色受傷進了醫院，需要馬上進行手術，怎料醫院竟然沒有麻醉劑，他問道「那你們有什麼？」此時林心如竟回應「你有我」，接著便親了蘇有朋，試圖以香吻取代麻醉。由於該片段實在太過搞笑，23年後仍令觀眾記憶猶新。

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