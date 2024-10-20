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陳妍希「賀祖國生日」後又發聲！高喊：中國台灣是我的寶藏家鄉

陳妍希被台灣網友列為「祖國藝人」之一。（資料照）陳妍希被台灣網友列為「祖國藝人」之一。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國在10月1日迎來75周年國慶，許多在中國發展的台灣藝人，紛紛轉發中國官媒的國慶文，祝賀「祖國」生日快樂，其中當然包含近年來事業重心全放中國的陳妍希。沒想到才剛表態的她，18日再度發聲提到「我的寶藏家鄉中國台灣」，令許多台灣網友相當傻眼。

陳妍希繼1日在微博轉發中國國慶文，18日又提到「家鄉是中國台灣」，引發關注。（翻攝自微博）陳妍希繼1日在微博轉發中國國慶文，18日又提到「家鄉是中國台灣」，引發關注。（翻攝自微博）

中國官媒《人民日報》18日發出一篇貼文，內容為一張台灣的畫，上面有日月潭、阿里山、台北101大樓，後面更加上幾個話題標記，「這是#我的寶藏家鄉#台灣#我們是血濃於水的一家人」。陳妍希馬上轉發該貼文，並透露一些她在台灣特別喜歡的景點，「逢甲夜市熱鬧非凡，玉山山脈雄偉壯麗，漁人碼頭夕陽浪漫」。

陳妍希繼1日在微博轉發「願祖國繁榮昌盛」，如今又提到「家鄉是中國台灣」，引台灣網友直呼「看來她輸誠的意志堅定」、「祖國藝人不意外」。

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