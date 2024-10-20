晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

因連恩驟逝悲傷過度！「一世代」前成員贊恩宣布演唱會延期

「一世代」成員連恩近日墜樓身亡，退團9年的前成員贊恩（左）在得知他死訊後，情緒崩潰。（美聯社、翻攝自IG）「一世代」成員連恩近日墜樓身亡，退團9年的前成員贊恩（左）在得知他死訊後，情緒崩潰。（美聯社、翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）的成員連恩（Liam Payne）近日驚傳墜樓身亡，享年31歲。對此，退團9年的前成員贊恩馬利克（Zayn Malik）在得知連恩死訊後情緒崩潰，不僅家人不敢讓他獨處，連將在美國舉辦巡迴演唱會的計畫，都將延期。

「一世代」成員連恩驚傳墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）「一世代」成員連恩驚傳墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）

贊恩因無法負荷好友連恩驟逝的悲傷，宣布演唱會延期。（翻攝自IG）贊恩因無法負荷好友連恩驟逝的悲傷，宣布演唱會延期。（翻攝自IG）

贊恩19日在IG限時表示，「由於本週經歷令人心碎的失去，我決定推遲《STAIRWAY TO THE SKY》的美國巡迴，時間將延至一月，詳情會在未來的幾天內確定，我也會立即公開訊息，你們已經購買的門票可以繼續使用，我愛你們，謝謝大家的理解。」

贊恩自2015年退團後，就不願公開談論有關「一世代」的事，沒想到如今再度發聲，竟已與連恩天人永隔，粉絲們難過直呼，「一直希望贊恩可以再和成員們一起，但沒想到是這樣的情況」、「令人心碎」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中