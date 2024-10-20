因連恩驟逝悲傷過度！「一世代」前成員贊恩宣布演唱會延期

「一世代」成員連恩近日墜樓身亡，退團9年的前成員贊恩（左）在得知他死訊後，情緒崩潰。（美聯社、翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）的成員連恩（Liam Payne）近日驚傳墜樓身亡，享年31歲。對此，退團9年的前成員贊恩馬利克（Zayn Malik）在得知連恩死訊後情緒崩潰，不僅家人不敢讓他獨處，連將在美國舉辦巡迴演唱會的計畫，都將延期。

「一世代」成員連恩驚傳墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）

贊恩因無法負荷好友連恩驟逝的悲傷，宣布演唱會延期。（翻攝自IG）

贊恩19日在IG限時表示，「由於本週經歷令人心碎的失去，我決定推遲《STAIRWAY TO THE SKY》的美國巡迴，時間將延至一月，詳情會在未來的幾天內確定，我也會立即公開訊息，你們已經購買的門票可以繼續使用，我愛你們，謝謝大家的理解。」

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贊恩自2015年退團後，就不願公開談論有關「一世代」的事，沒想到如今再度發聲，竟已與連恩天人永隔，粉絲們難過直呼，「一直希望贊恩可以再和成員們一起，但沒想到是這樣的情況」、「令人心碎」。

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