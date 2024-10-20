香港知名主持人被誤傳死訊？ 本尊疑現身發聲

香港知名節目主持人劉家傑自80年代開始主持英語教學節目。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕82歲香港知名節目主持人劉家傑自80年代開始主持英語教學節目，今年8月突傳過世消息，旅居多倫多胞弟、牧師劉家斌當時透過好友澄清，指劉家傑仍健在。

而劉家傑神隱多時，近日有網友流出一則他的昔日舊影片，一位疑是劉家傑本尊在影片底下留言，引發關注。

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劉家傑當年在香江主持《英語一分鐘》陪伴不少港人成長，8月傳出他過世消息引起大批網友悼念，近日臉書粉絲專頁「走音霑叔的60.70後懷舊同鄉會」一則發文轉貼一個月前在YouTube上傳一則劉家傑昔日廣告系列片，18日疑為劉家傑本尊、帳戶「Josiah Lau」留言：「老兄，那些年份好像有些問題，不過，遲些或早些，對我來說都是不堪回首！多謝抬舉。保重，家傑2024年國慶後。」

這則留言隨即引起港媒關注，據《星島日報》報導，該則發文版主也在「Josiah Lau」留言底下回覆：「感謝劉老師回覆，年份方面我會再考證清楚。另外基於日前網路不實傳聞，所以片段中出現懷念字眼實在深感抱歉，祝願劉老師身體健康生活愉快。」不過「Josiah Lau」未再回應。

「走音霑叔的60.70後懷舊同鄉會」版主則把「Josiah Lau」回覆截圖轉發到臉書並留言：「劉家傑老師親自回覆我，開心到死，劉老師是我好尊敬的學者。」

劉家傑早於60年代初期已在麗的映聲主持教授英語的節目及主持多屆校際問答比賽，1967年加盟TVB，擔任新聞主播和綜合節目主持，他更是首位在明珠台擔任英語新聞主播的華人。

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