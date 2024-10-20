晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鄭元暢出道21年首鍍金 感謝林心如沒「移情別戀」

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭元暢以林心如製作的TVBS影集《有生之年》獲金鐘59戲劇節目男配角獎，這是他出道21年，首次次入圍並拿獎，他會後出席慶功宴，開心說：「第一個一定要感謝林心如。」

鄭元暢感謝林心如自始至終都沒有「移情別戀」，因為製作人在找角色演員時，通常都有備選方案，「這部戲很多角色都有備案，就只有我這個角色，心如自始至終挺我到底。」鄭元暢感謝導演許肇任給演員許多能量空間，笑說：「雖然跟導演相處到現在，我還不是很懂他在說什麼，可能像慷仁說的『合作三部戲就會懂。』」

鄭元暢。（記者潘少棠攝）鄭元暢。（記者潘少棠攝）

鄭元暢談到，《有生之年》裡的家人非常重要，因為這部戲就是講家人的故事，「我們每個家人都相處都非常好，總結就是滿滿的愛，這是一個在講愛的故事。」劇中飾演媽媽的楊貴媚表示，拍戲期間，演員們相處融洽，完全沒有起口角、爭寵，「這部戲很棒的是，沒有一個是搶戲的，這才是一家人。」

眾人好奇，林心如力挺鄭元暢演「高嘉揚」的原因為何，她說：「因為他是這個家裡的外人，是唯一不是這個家的人，他和其他家人不同，長得特別高。我覺得小綜可以把角色演得很好，導演也花了很多心思，一直跟小綜溝通各種表演方式，給他很大的幫助。」

鄭元暢這幾年將重心放在生活，被問得獎後重心是否會放在工作上，他笑說：「我會繼續生活，旅行是我生活中很重要的一部分，還是會持續去做。」坦言獎座對他來說滿重要的，「畢竟戲也拍了21年，期待還是會有，但沒有像這部戲給的感覺這麼強烈，我覺得拍戲得獎是錦上添花，但不是我拍戲的目的，現在還是以有趣、好玩的故事為出發點，也會向心如學習，自己找題材和故事，因為我覺得演員真的很被動。」

想向林心如學習，是否也想轉戰當製作人？鄭元暢說：「希望，因為我很懶惰，這很矛盾，我想做但又懶，想去玩又想工作，我向心如學習兼顧家庭、工作又要顧女兒，真的是我的偶像。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中