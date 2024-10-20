鄭元暢出道21年首鍍金 感謝林心如沒「移情別戀」

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭元暢以林心如製作的TVBS影集《有生之年》獲金鐘59戲劇節目男配角獎，這是他出道21年，首次次入圍並拿獎，他會後出席慶功宴，開心說：「第一個一定要感謝林心如。」

鄭元暢感謝林心如自始至終都沒有「移情別戀」，因為製作人在找角色演員時，通常都有備選方案，「這部戲很多角色都有備案，就只有我這個角色，心如自始至終挺我到底。」鄭元暢感謝導演許肇任給演員許多能量空間，笑說：「雖然跟導演相處到現在，我還不是很懂他在說什麼，可能像慷仁說的『合作三部戲就會懂。』」

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鄭元暢。（記者潘少棠攝）

鄭元暢談到，《有生之年》裡的家人非常重要，因為這部戲就是講家人的故事，「我們每個家人都相處都非常好，總結就是滿滿的愛，這是一個在講愛的故事。」劇中飾演媽媽的楊貴媚表示，拍戲期間，演員們相處融洽，完全沒有起口角、爭寵，「這部戲很棒的是，沒有一個是搶戲的，這才是一家人。」

眾人好奇，林心如力挺鄭元暢演「高嘉揚」的原因為何，她說：「因為他是這個家裡的外人，是唯一不是這個家的人，他和其他家人不同，長得特別高。我覺得小綜可以把角色演得很好，導演也花了很多心思，一直跟小綜溝通各種表演方式，給他很大的幫助。」

鄭元暢這幾年將重心放在生活，被問得獎後重心是否會放在工作上，他笑說：「我會繼續生活，旅行是我生活中很重要的一部分，還是會持續去做。」坦言獎座對他來說滿重要的，「畢竟戲也拍了21年，期待還是會有，但沒有像這部戲給的感覺這麼強烈，我覺得拍戲得獎是錦上添花，但不是我拍戲的目的，現在還是以有趣、好玩的故事為出發點，也會向心如學習，自己找題材和故事，因為我覺得演員真的很被動。」

想向林心如學習，是否也想轉戰當製作人？鄭元暢說：「希望，因為我很懶惰，這很矛盾，我想做但又懶，想去玩又想工作，我向心如學習兼顧家庭、工作又要顧女兒，真的是我的偶像。」

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