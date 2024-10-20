賴芳玉讓何如芸不再哭泣 忙著忙著也快奔6

賴芳玉（右）一路陪著何如芸打離婚官司，圖為2020年5月出庭。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師賴芳玉專擅婚姻、夫妻財產、子女監護，最讓人印象深刻，一路陪著辣媽女星何如芸打離婚官司，何如芸在鏡頭前聲淚俱下，賴芳玉最後讓她破涕為笑重回單身，不知不覺，賴芳玉也將迎來六十而耳順。

賴芳玉昨在臉書激動喊：「天啊，我快奔6了。」坦言以前奔3時，開始有年齡焦慮，「快要30歲了，我要做什麼事啊？」後來她有件大事發生，那就是有了摯愛家人，也迎來像天使般的孩子。

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奔4時，賴芳玉想起當時的她更焦慮了，「一個即將步入中年的熟齡族，我旁邊的年輕朋友逐漸開始喊我『姐』了」，但那時的她因為年齡焦慮而更忙，擔心時間不夠用。

這是11年前的賴芳玉。（翻攝自賴芳玉臉書）

而奔5的賴芳玉，想起自己簡直讓時間用飛的速度過日子，用忙碌忘了自己即將來到更年期的年紀；至於到了此時此刻，賴芳玉快奔6了，她透露開始學習慢活，接受身體老化現象，「例如，我一直想要挑戰白髮存在，還有體力下滑，我要開始學習拒絕非常誘人邀請、學習失落勇氣、學習轉老人安靜觀看生命的變化。」

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發文中，賴芳玉又喊了一次「天啊」，因為她還是好忙，「學習慢活，真的很忙，因為越是陌生越是難」，她坦言：「在奔6過程中，我也有著很大變化，例如職場轉變，孩子也終於也要來上我在律師訓練所的課。」最後，賴芳玉謝謝孩子在她很忙碌疏於照顧下，仍努力地把自己活得很好。

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