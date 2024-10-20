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娛樂 電視

李銘順4度擒金鐘！兄弟拚搏「10萬元獎金」 全給弟當新婚禮金

李銘順（右）、李銘忠金鐘獎慶功。（記者王文麟攝）李銘順（右）、李銘忠金鐘獎慶功。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕《八尺門的辯護人》斬獲金鐘7項大獎，成為迷你劇集大贏家，其中評審大讚李銘順獲戲王寶座毫無懸念，原住民語很道地讓人欽佩他下的苦工，4度拿下金鐘獎的李銘順，昨出席慶功宴時開心謝謝評審看得起他，並稱這回和弟弟李銘忠一同角逐獎項心情複雜，原本說好了無論誰得獎都很開心，「本來不會緊張，結果攝影機一排在前面，還是有點壓力」，也決定把10萬元獎金當紅包給弟弟，作為新婚禮金。

《八尺門的辯護人》金鐘慶功宴；張耀（左起）、雷嘉汭、李銘順、楊烈、潘儀君。（記者陳奕全攝）《八尺門的辯護人》金鐘慶功宴；張耀（左起）、雷嘉汭、李銘順、楊烈、潘儀君。（記者陳奕全攝）

他特地從新加坡來台參與金鐘盛會，老婆范文芳和兒子Zed在家緊盯典禮，沒想到范文芳和兒子後來拍了影片，穿家居服在電視機前開心手舞足蹈慶祝他得獎，讓他忍不住笑出來。被問到再拿獎，老婆會怎麼犒賞？他甜蜜說：「我給老婆愛，她也給我愛，我和太太是很特別的緣份。」

只是他長期在外拍戲，如何維繫夫妻感情？他說「拍完就馬上回家履行責任」，透露范文芳也想多拍戲，希望小孩大了之後換老婆過戲癮，他笑說，「我可以自己帶小孩，只是帶不好而已。」

《八尺門的辯護人》金鐘慶功宴；雷嘉汭。（記者陳奕全攝）《八尺門的辯護人》金鐘慶功宴；雷嘉汭。（記者陳奕全攝）

此外，評審盛讚雷嘉汭「是一顆珍珠」，她和許瑋甯進入最後一輪，但最後許瑋甯以1票險勝，雷嘉汭聽聞自己是第二高票，淡定表示：「可惜還是會有的，畢竟入場券都拿了，這是第一次參加金鐘獎，是很大的鼓勵，跟這麼厲害的女演員，已經很棒了。」

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