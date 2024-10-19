金鐘59》謝祖武帥兒開胡！謝展榮擊敗Lulu擒新人獎 嗆看衰的人「看好了」

謝展榮（攝影新聞組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，年僅21歲的謝展榮憑藉《有生之年》 角逐「戲劇節目最具潛力新人獎 」，最終擊敗眾多強敵擒下獎座，許多網友在捷報傳出後，紛紛湧入他父親謝祖武的臉書以表祝賀。

謝展榮繼承父親謝祖武衣缽，以《有生之年》叩關本屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎 」，首次演戲就順利入圍，更一舉敲響金鐘鍍金，許多網友在喜訊曝光後，立刻湧進謝祖武臉書祝賀，盛讚「青出於藍，更勝於藍！」、「尚智～你兒子拿獎了恭喜！」、「恭喜武哥恭喜展榮爸！」

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謝展榮（攝影新聞組攝）

謝展榮擊敗《此時此刻 》許莉廷、《不良執念清除師》彭千祐 、《此時此刻》黃路梓茵、《客家尋味劇場-女孩上場2》楊晴，登台致詞時以學長之姿鼓勵學弟妹，「從高中接臨演，拍學生製片，雖然我才21歲，想告訴我所有的學弟妹、甚至學長姐，只要你努力一切都有可能，給所有不看好我的人，看好了。」語畢，他帥氣高舉手上獎座。

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