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娛樂 最新消息

疑「5條項鍊全被墨西哥海關偷」！德州媽媽哀曝過程

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「德州媽媽」今（19日）發文透露，自己的5條項鍊被墨西哥海關偷走，並描述事件發生的全部經過，表示已藉此機會知道「墨西哥海關惡名昭彰」，呼籲民眾貴重物品就隨身帶著吧。

德州媽媽的項鍊疑似被墨西哥海關偷了。（翻攝自臉書）德州媽媽的項鍊疑似被墨西哥海關偷了。（翻攝自臉書）

德州媽媽今（19日）發文透露，自己的5條項鍊被墨西哥海關偷走。一下機到飯店便發現行李箱被人動過，清點後確定5條項鍊遺失，當下打算申報遺失，卻發現行政流程麻煩到幾乎不可行，老公打去航空公司的行李存放處，但他們已經下班了。

德州媽媽行李箱一打開滿目瘡痍，僅剩1條珍珠項鍊及少許耳飾。（翻攝自臉書）德州媽媽行李箱一打開滿目瘡痍，僅剩1條珍珠項鍊及少許耳飾。（翻攝自臉書）

德州媽媽希望以此經驗提醒大家「坐飛機貴重物品就隨身帶著吧」，並表示自己很喜歡墨西哥，但也是這次經驗讓她知道「墨西哥海關惡名昭彰」，她蒐尋網上災情沒一篇是順利找回，只能安慰自己，幸好此次遺失的僅是公關品，但也忍不住哀喊：「如果是『婚戒』之類具有買不回來的意義的，真的哭死。

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