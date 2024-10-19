鬧翻徐乃麟又和好！遭批「噁心」 楊繡惠反嗆：快去吐比較舒服

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊繡惠日前於臉書發文控訴上節目遭徐乃麟脫口罵賤，因此鐵了心誓言不再上《天才衝衝衝》，期間雙方隔空互槓，事件延燒3週才和好。如今節目將於今（19日）播出，楊繡惠在臉書發文宣傳，卻遭網友批「根本看不起妳」，楊繡惠對此發聲回應了。

楊繡惠（左）、徐乃麟。（翻攝自臉書）

徐乃麟8日出席活動時表示已放下心結，態度軟化甚至公開對楊繡惠喊話，「再來《衝衝衝》玩，來鬥嘴鼓，要吃我豆腐盡量吃好不好！」楊繡惠也冰釋前嫌表示，「他邀請我去《天才衝衝衝》，我一定會去的。」她還向徐乃麟致謝，「我要謝謝乃哥大肚！」

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楊繡惠今日也於臉書發文，呼籲粉絲要收看節目《天才衝衝衝》，貼文曝光後，立刻吸引許多人留言「準時收看」，但也有部分網友批評，「對妳以（已）是不予置評，沒什麼好說到底有沒有收到關說費，我現開始封鎖妳，未來有看到妳的畫面就轉台，根本看不起妳」、「覺得兩位在莊孝維」、「噁心」、「不想看」。

對此，楊繡惠一一回覆酸民，「謝謝你」、「你愛怎麼想是你的自由沒錯！但誤解別人也不是很正確的事！難道你跟朋友有誤會都不和好！合好就是莊笑偉」、「快去吐一下比較舒服」、「不要看謝謝」。

楊繡惠幽默反嗆酸民。（翻攝自臉書）

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