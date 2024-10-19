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「兇版王心凌」采蓁突公告停更 比基尼賠罪網秒原諒

采蓁擁有甜美臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）采蓁擁有甜美臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「釣魚系女神」YouTuber采蓁擁有亮麗外型，因長相神似女星王心凌，再加上不科學的傲人身材，因此被網友封為「兇版王心凌」，不吝嗇在社群分享魔鬼身材的她，日前因為宣布停更消息，祭出誠意滿滿的比基尼辣照賠罪，令大批網友暴動。

采蓁宣布停更一周的消息，不忘放上辣照讓粉絲養眼。（翻攝自IG）采蓁宣布停更一周的消息，不忘放上辣照讓粉絲養眼。（翻攝自IG）

采蓁日前在IG公告YouTube頻道影片停更一周的消息，並透露「庫存發完了而且野場釣魚不易」，為了向觀眾賠罪，采蓁也發出了多張「讓人看了會涼的誠意照」，可見她站在泳池旁，頂著一頭及肩長髮，將墨鏡架在頭頂上，身穿一套蝴蝶圖樣的比基尼，展現大片雪白肌膚，渾圓半球一覽無遺，纖細螞蟻腰及長腿也相當吸睛，火辣曲線讓網友大飽眼福。

采蓁誠意滿滿的辣照曝光後，馬上就吸引大批網友留言表示，「我是蠻贊成偶爾停更的啦！」、「這個誠意我收下了」、「誠意做足了」、「身材太好了，噴鼻血」、「可以多停更幾次沒關係」，顯然賠罪效果十足，立即獲得廣大網友的原諒。

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