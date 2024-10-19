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「一世代」連恩驟逝…前團員贊恩「情緒崩潰」 家人不敢讓他獨處

贊恩得知連恩死訊後幾乎情緒崩潰。（法新社）贊恩得知連恩死訊後幾乎情緒崩潰。（法新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩（Liam Payne）驚傳墜樓身亡，享年31歲，消息震驚全球樂迷，如今更傳出退團9年的成員贊恩馬利克（Zayn Malik）在得知連恩死訊後情緒崩潰，連家人都不敢讓他獨處。 

連恩墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）連恩墜樓身亡，享年31歲。（美聯社）

據外媒報導，消息人士透露，贊恩得知消息後相當難過，幾乎情緒崩潰，贊恩的家人都不敢讓他獨處，所以目前由一群朋友陪伴，而他的父母也和連恩家人取得聯繫，表示支持和哀悼。另外也有消息指出，贊恩與連恩已經有一段時間沒有聯絡，但彼此仍保持「遠遠的互相尊重」。

贊恩貼出與連恩的合照哀悼。（翻攝自IG）贊恩貼出與連恩的合照哀悼。（翻攝自IG）

事實上，贊恩在2015年退團後，就鮮少公開談論一世代，而一世代也在他離開的1年後就正式宣布休團。如今連恩逝世，一世代官方IG睽違4年發文哀悼，贊恩也在個人IG悲痛寫道，「當我17歲想家時，你總是以積極的心態和安慰的微笑陪在我身邊，讓我知道你是我的朋友，我是被愛的。」

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