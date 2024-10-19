「一世代」連恩墜樓 女友沉默2天發聲了：完全陷入失落

連恩佩恩。（美聯社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）16日在阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲。據悉，他原本是和女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）在當地度假，沒想到女友先行離開數天後，連恩就傳出死訊，凱特沉默2天後發聲了。

據《TMZ》報導，連恩與女友凱特於9月30日到阿根廷度假，凱特因有工作，故在10月14日提前返美，連恩則轉入住另一間飯店，不料2天後傳出墜樓噩耗。事發後，凱特的社群立即湧入大量留言關心。沉默2天後，她終於在社群發聲，感謝所有送上的愛和善意言語，並表示自己全陷入了失落狀態，過去這幾天感覺一切都很不真實，最後隔空喊話男友：「我的天使。你是我的一切。我想讓你知道我愛你，無條件地、全心全意地愛著你。我將會在餘生繼續愛你。我愛你，連恩。」

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連恩女友凱特卡西迪沉默2天發聲了。（翻攝自IG）

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