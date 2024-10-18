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金鐘59》哈林、卜學亮雙雙缺席金鐘紅毯！小刀洩超暖內幕：都是為我們

小刀、周予天、柯有倫、張庭瑚穿上哈林特別設計的車衣亮相。（三立提供）小刀、周予天、柯有倫、張庭瑚穿上哈林特別設計的車衣亮相。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮將在今（18日）晚於台北流行音樂中心登場，哈林憑藉《騎吧！哈林小隊》暌違23年再獲金鐘入場券，不過稍早紅毯哈林與卜學亮雙雙缺席紅毯，對此，小刀、周予天、柯有倫、張庭瑚受訪透露了內幕。

哈林、卜學亮缺席紅毯引發關注，對此，小刀表示：「他們光環太大，我們環島一圈辛苦，因為節目大紅大紫，希望讓我們金鐘曝光。」柯有倫、周予天、張庭瑚趕緊鞠躬致謝：「都是為了我們！謝謝哈林哥、謝謝亮哥。」

《騎吧！哈林小隊》哈林、卜學亮缺席金鐘紅毯。（三立提供）《騎吧！哈林小隊》哈林、卜學亮缺席金鐘紅毯。（三立提供）

四人特別穿上哈林設計的節目車衣，柯有倫苦笑哈林規定要大家穿上精心設計的車衣，「非常抗拒，但哈林哥是對的，車衣永遠是最帥的！」柯有倫苦練兩個多月，今天胸有成足，周予天也被拱脫衣秀身材，記者現場實摸結實身材引發尖叫聲，他們也帶上代表節目的腳踏車握把當作幸運物。

柯有倫被問及好友周杰倫有沒有給祝福，他笑說周董簡單說了「去」，「他放我假，難得這麼大盛會說『祝你成功』 」老婆則給愛的鼓勵，叮嚀：「不要太晚不要吵小孩」。

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