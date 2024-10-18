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娛樂 最新消息

ROSÉ被爆強吻火星人！反嗆Bruno Mars：收回這句話

ROSÉ（左）和火星人布魯諾Bruno Mars聯手發行全新單曲《APT.》。（華納音樂國際部提供）ROSÉ（左）和火星人布魯諾Bruno Mars聯手發行全新單曲《APT.》。（華納音樂國際部提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團BLACKPINK成員ROSÉ和「Bruno Mars」火星人布魯諾聯手發行全新單曲《APT.》，這是ROSÉ自與火星人布魯諾、Coldplay酷玩樂團等藝人所屬的Atlantic Records簽約後，首次推出的作品。

ROSÉ昨天和火星人布魯諾在各自的IG上分享了一起玩遊戲的合照，照片中，ROSÉ正在教火星人布魯諾玩韓國的酒桌遊戲「Apartment（公寓）」，火星人布魯諾在ROSÉ的貼文下開玩笑說：「昨天真的很好玩。還記得妳試圖親我的事嗎？」ROSÉ也幽默地回覆道：「你給我等著！收回你剛剛說的話，不然歌就不發了。」

ROSÉ（右）與火星人布魯諾Bruno Mars在IG上分享合照。（翻攝自IG）ROSÉ（右）與火星人布魯諾Bruno Mars在IG上分享合照。（翻攝自IG）

原來遊戲名稱和兩人的對話竟是新歌劇透，關於《APT.》的靈感，ROSÉ坦言自己本來就很喜歡「Apartment」這個酒桌遊戲，「這個遊戲非常簡單，不僅能讓人開心，還能迅速打破任何派對的冷場。」

她透露，自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程。」

ROSÉ（右）與火星人布魯諾Bruno Mars在IG上分享合照。（翻攝自IG）ROSÉ（右）與火星人布魯諾Bruno Mars在IG上分享合照。（翻攝自IG）

《APT.》是ROSÉ即將發行的首張錄音室專輯《rosie》的主打單曲，該專輯將於12月6日發行，這張專輯共收錄12首歌曲，展示了ROSÉ最個人、最真誠的一面，她也全程參與了專輯的創作。

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