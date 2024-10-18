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娛樂 電視

才在陽台濕吻男友被拍！梁云菲疑爆分手喊：認真相愛過

梁云菲日前才曬出與男友在陽台親吻的照片。（翻攝自IG）梁云菲日前才曬出與男友在陽台親吻的照片。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國光女神」梁云菲2022年5月認愛圈外男友，不時會在社群分享甜蜜愛情生活，兩人愛得高調，日前才曬出一系列和男友在飯店陽台外的激吻照，怎料今（18）突發文表示「好好地說再見」，感性貼文疑似透露感情告終。

梁云菲在臉書曬出一張模糊的潛水黑白自拍照，有感而發寫下，「曾經的彼此奔赴，哪怕只有過程，認真相愛過，就是最好的結果。放手的課題，要用一輩子去學習，而淚水與勇氣的交織，都會讓我們變成一個更堅定的大人。」接著在文末標註「好好感謝遇見」、「好好珍惜停留」、「好好轉身離開」、「好好地說再見」，疑似分手的貼文引發網友猜測。

梁云菲的貼文引發網友猜測情變。（翻攝自臉書）梁云菲的貼文引發網友猜測情變。（翻攝自臉書）

事實上，梁云菲9月才曬出與男友在馬爾地夫飯店陽台親吻被拍的照片，笑說，「沒想到在馬爾地夫會有被狗仔拍的問題，但倒是拍出了戀愛氛圍感」，當時吸引不少粉絲在放閃照下留言喊讚，沒想到才過一個月，感情似乎出現變化，對此，梁云菲沒有進一步回應。

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