洪榮宏21歲正妹女兒出嫁了！前妻施羽覓得好歸宿 老公霸氣發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王洪榮宏與前妻施羽的21歲正妹女兒美福日前風光出嫁，施羽近日在社群曬出現任老公David在婚禮的祝福影片，致詞更讓她滿意直誇：「我的幽默老公。」

曾發行福音歌曲的施羽，再婚後過得非常幸福，老公David在婚禮上談到，沒想到女兒美福才21歲就結婚，「這個的日子到來，比我想像中的快，但是我還是非常開心。」

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洪榮宏的正妹女兒美福完成終身大事。（翻攝臉書）

David提到多年前在教會看到美福，發現她有著特別的氣質、待人更是有禮，「那時候我想說，如果有機會我一定要認識她的媽媽（指施羽）。」

沒想到在上帝的安排下，David真的與施羽相識相戀，他幽默表示：「哇，我就忘記要問她養兒育女的事，我心裡想孩子的事就交給上帝，我決定要好好照顧這個媽媽。」

施羽與老公David感情很甜蜜。（翻攝臉書）

David隨後大方放閃愛妻施羽，更向女兒美福承諾，「 我一定會一生一世好好照顧妳媽媽，讓她不再黏妳，讓妳可以安安心心的出嫁，建立美滿的家庭。」超霸氣發言感動滿場賓客。

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