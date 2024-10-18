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娛樂 電視

《孔雀魚》亮哲認了「難相處」 誤會尹馨知情不報

〔記者李紹綾／台北報導〕尹馨在華視、公視台語台刑偵影集《孔雀魚》接到神秘電話，對方要她交出莊凱勛遺物，同時安心亞找到莊凱勛留下來的信，內容要尹馨帶孩子遠走高飛，並叮囑她不要相信任何人，讓案情更添疑雲。

尹馨（左）在《孔雀魚》不放棄尋找丈夫失蹤的線索。（公視台語台、華視提供）尹馨（左）在《孔雀魚》不放棄尋找丈夫失蹤的線索。（公視台語台、華視提供）

最新一集預告中，警察亮哲誤會尹馨知情不報、隱瞞線索，還說出：「現在收垃圾也會辦案」等酸言酸語。不過亮哲本人個性是個隨和的人，因此一開始難以拿捏角色的言行，但是導演要他呈現的是全然不信任甚至糟蹋尹馨，為此他重新梳理故事才慢慢建構角色。亮哲自認個性不會輕易誤會別人，如果要懷疑一個人做錯事，需要自己親眼見證之後才會相信，他苦笑地說：「或許這也是我在演藝圈比較難與人相處的原因。」

尹馨（左）在《孔雀魚》質問安心亞（右）與自己老公莊凱勛的關係。（公視台語台、華視提供）尹馨（左）在《孔雀魚》質問安心亞（右）與自己老公莊凱勛的關係。（公視台語台、華視提供）

王自強劇中引領尹馨加入意外現場清理師職業，他外表看似刻薄無情，卻是個內心溫暖的好人，預告裡他也對尹馨提出忠告：「我們的工作是清潔不是管人家的閒事，沒有人有資格改變別人的選擇。」王自強分析自己所飾演的波叔角色，性格外冷內熱是源自於過往擔任刑警的經歷，不僅善於觀察更是喜怒不形於色，透露原本劇本僅設定波叔是退休刑警，結果開拍第一天錢人豪導演就幫他加了支拐杖，指定他是因公傷才退休，讓他緊急修正演出方式，由於很喜歡劇本，能接下角色真的很開心。

王自強（左）在《孔雀魚》飾演因公傷退休的刑警，與尹馨（右）有不少對手戲。（公視台語台、華視提供）王自強（左）在《孔雀魚》飾演因公傷退休的刑警，與尹馨（右）有不少對手戲。（公視台語台、華視提供）

安心亞（後）在《孔雀魚》安撫悲痛欲絕的尹馨。（公視台語台、華視提供）安心亞（後）在《孔雀魚》安撫悲痛欲絕的尹馨。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》集結尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛、亮哲、張再興、夏靖庭、王自強、蔡明修等實力派演員聯袂演繹。深入探討社會底層小人物面對生命無常與個人慾望的掙扎，藉由尹馨清理命案現場的過程重新定義人心的乾淨與骯髒，企圖顛覆台灣社會大眾根深蒂固的刻板印象。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝。

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