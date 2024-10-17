黛咪摩兒倒地「眼球、脊椎都是戲」！演員生涯脆弱狀態曝

黛咪摩兒裸身拍《懼裂》。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2024坎城影展最佳劇本獎《懼裂》（The Substance）將登台放映，該片講述女性因容貌焦慮，招致一連串災難事件；黛咪摩兒猶如女主角，為了保持身材苗條而折磨自己，還曾因此失去工作，付出慘痛代價。

片中黛咪摩兒飾演過氣的好萊塢女星「伊莉莎白」，精采演技讓觀眾驚呼「連眼球、脊椎都是戲！」她透露，和導演柯洛里初次見面前，就先送導演一本自傳，總計見了6次面才確定演出。

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《懼裂》導演柯洛里法吉特收下黛咪摩兒自傳，藉此更加了解她。（CATCHPLAY提供）

黛咪摩兒說：「導演是非常謹慎的人，我把這本書送給她，作為了解我的一種方式，包括我對待身體的經驗、我賦予自己肉體的價值，以及我對自己進行種種地折磨，讓她知道我真的了解這個角色是誰。」

柯洛里表示，她創作「伊莉莎白」角色時就決定設定她是一名演員，「因為我覺得這是最能代表所有女性的方式。就是一個把自己暴露於脆弱狀態的演員，透過別人的目光尋求愛」。《懼裂》明（18日）全台上映。

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