「國片起飛PLUS」15部國片看了幾部？台味題材包羅萬象

〔記者鍾志均／台北報導〕2024下半年國片大爆發，包括賣破兩億的《角頭－大橋頭》，以及《鬼才之道》、《夏日的檸檬草》等片掀熱議，文化部影視局委託台北市影片商業同業公會執行「國片起飛PLUS」今（17）推出預告，強力宣傳接下來將上映的15部優質國片，涵蓋愛情、懸疑、驚悚、犯罪等多元類型。

「國片起飛PLUS」聯合行銷推動15部大片接力年末熱潮。（台北市影片商業同業公會 提供）

「國片起飛PLUS」整合台灣電影與跨界資源，邀請《關於我和鬼變成家人的那件事》剪接師吳梵霖操刀，將12部精彩預告濃縮以120秒磅礴呈現，吸引觀眾目光。

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預告中，楊貴媚、張艾嘉、徐若瑄、許瑋甯、丁寧、張震、莫子儀、金士傑、喜翔、李康生、劉冠廷等實力派影帝、影后輪番現身，每個鏡頭與表情都彷彿將觀眾引入電影情境，令人沉浸其中。

《小雁與吳愛麗》夏于喬與影后楊貴媚精彩母女對手戲備受讚譽。（《小雁與吳愛麗》提供）

文化部長李遠在釜山影展行前記者會表示：「現在應該是臺灣電影最好時機！」鼓勵大家以行動進電影院觀賞陸續推出的秋冬強檔國片。

除了總預告曝光的12部電影外，共推動15部強片，包括拿下釜山「金智奭大獎」的《小雁與吳愛麗》、鍾孟宏新片《餘燼》、張艾嘉主演《女兒的女兒》；喜翔、楊貴媚主演的《春行》、高宇蓁監製與主演《鳳姐》、純愛電影《為我辦一場西式的喪禮》等。

歷時10年、橫跨台美拍攝的紀錄片《愛子歸來》，帶領觀眾見證深刻的歷史與人物。（《愛子歸來》提供）

此外，還有以運動作為推動故事發展的熱血電影《乒乓男孩》、以「擊劍」運動為元素的《刺心切骨》、億萬導演柯汶利執導《默殺：無聲之地》和本屆金馬影展開幕片《默視錄》、靈異鬼片《鬼們之蝴蝶大廈》。

紀錄片方面則有《念念眷村：文學裡的眷村故事》、優人神鼓為題材的《非想非非想》、《台灣超人》和《愛子歸來》，帶領觀眾見證深刻的歷史與人物。

文化部鼓勵16-22歲青年在年底前利用文化幣「金馬套餐」優惠，享用主餐1「單片回饋100點」，使用文化幣看國片，單片消費滿200點，即可獲得回饋100點，號召民眾共同支持國片市場。

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