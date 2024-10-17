大S對汪小菲出招 北院將展示汪男跑車並首拍

汪小菲因未給付前妻大S款項，其名下跑車ASTON MARTIN遭北院拍賣。（記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕與韓星具俊曄再婚的「大S」徐熙媛，不滿前夫汪小菲未依離婚協議給付1200萬元，決定聲請查封汪男名下ASTON MARTIN跑車一輛，且因汪至今未償清，台北地院定今（17）日下午2時30分在法院門口公開展示跑車並拍賣。

大S不滿汪小菲未給付1200萬餘元，聲請查封汪名下ASTON MARTIN跑車，北院定下午2時30分公開展示跑車並拍賣。（資料照）

下午2時這部跑車已移至北院門口，供民眾鑑賞。

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根據法院拍賣公告，這部黑色ASTON MARTIN跑車共有兩個座位，汽缸數12，馬力5935C.C.，並依鑑定公司的鑑定報告可知，跑車保存地點為室內，車輛內、外車況保存良好，無擦損情形，但因車輛停置已久，車體有明顯積塵，電瓶已無電力，需接電才能啟動車輛。

汪小菲因未給付前妻大S款項，其名下跑車ASTON MARTIN遭北院拍賣。（記者溫于德攝）

北院另透過裁定指，這輛跑車是首度進行拍賣，故拍賣時，須當場出具經金融主管機關核准的即期發票、本票或匯票，當作保證金125萬元，才具投標資格。

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