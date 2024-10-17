「美國第4大富豪家族」女婿婚前1句話 王偉忠慌亂逃離

〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠監製的沈浸式舞台劇《一村喜事》2.0版將於11月登場，他與主角湯志偉、岑永康、那祈為戲宣傳，3位爸爸大聊嫁女兒經。

其中王偉忠的大女兒2019年嫁美國第四富豪家族，婚前女婿打視訊電話請他夫妻倆給予祝福，光聽到女婿用英文說「我很愛你女兒」，王偉忠在毫無準備的情況下，一陣慌亂只能離開鏡頭，老婆則早已噴淚，他在鏡頭外還遠遠地用英文說：「你要好好照顧我的寶貝！」他笑說，人生處處是喜劇。

請繼續往下閱讀...

湯志偉（左起）、王偉忠、岑永康宣傳舞台劇《一村喜事》2.0版時，大聊爸爸經。（金星文創提供）

而湯志偉11年前再婚Juby，婚後Juby帶著馬兆駿的3個孩子與自己的媽媽，湯志偉帶著獨子湯寶龍與湯媽媽，重組8口之家。他視老婆的孩子們如己出，第一次和女婿全家聚餐，他就忍不住對女婿說：「如果將來你不愛她了，不要打她、不要罵她，請把她還給我」，結果正當全家動容掉淚時，餐廳服務生推開門說：「不好意思，我們要打烊了！」所有人破涕為笑。

岑永康則想起和老婆張珮珊結婚前，主播出身的2人交往4個月時，不改職業病透過彼此深入專訪後就決定結婚，專訪內容從投藍投綠到婚禮該怎麼辦都說清楚、講明白，其實2人對婚禮形式一直沒共識，太太想牧師證婚，岑永康想辦桌熱鬧，雙方僵持不下，後來乾脆辦兩場。

那祈在舞台劇《一村喜事》2.0版飾演新娘。（金星文創提供）

飾演新娘的那祈表示，去年演出時有位老先生很入戲，在她敬酒時特別細細叮嚀她嫁人之後該注意的事情，專注的語氣讓她很感動，後來這位老先生問身邊的兒子，「你不是要帶我來看戲嗎？怎麼來喝喜酒了？」

《一村喜事》2.0版將於11月23日到12月14日於新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體與Opentix 售票網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法