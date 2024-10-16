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娛樂 最新消息

《原子少年2》Alex超害羞！認了「想和男粉當朋友」

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子少年2》入站粉絲平台Dolfan，選手們除了每週上線與粉絲聊天外，也透過視訊跟粉絲進行一對一的專屬互動。此外，為了響應世界動物日，Dolfan邀請旗下偶像們戴上動物配飾自拍，讓粉絲們收藏。

陳彥旭（SO-net提供）陳彥旭（SO-net提供）

Dolfan推出《原子少年2》首次的粉絲一對一視訊活動，開賣不到一分鐘即完售，視訊當天陳彥旭展現節目開播以來的高人氣，許多少年原本預期要給粉絲福利，結果反而是粉絲準備了一堆視訊互動遊戲，Alex在過程中被情話撩到害羞不已。

洪暐（SO-net提供）洪暐（SO-net提供）

洪暐因為自己有養青蛙，在粉絲提到「我最近養了青蛙」時，打開話匣子分享「青蛙一定要水養，環境非常重要」，結果才看到粉絲拿出的青蛙照是自己，讓他哭笑不得。

Alex（SO-net提供）Alex（SO-net提供）

李雨哲則是事前被中獎粉絲指定想聽土味情話，上網認真蒐集資料在視訊一分鐘之內連講三則，讓旁人忍不住笑稱「不愧是清大高材生，預習很認真」，當日和男粉絲視訊的Alex和Howie，都表示看到原子少年有很多男粉絲有點意外，但很開心，Alex甚至說：「其實和男粉絲對話比較放鬆，可以當朋友的感覺，反而對女生粉絲會有點害羞。」

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