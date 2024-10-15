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「付錢找挨罵」妹子消費要求曹西平罵她：醜八怪醜死了！

曹西平（左）回台中發展，沒想到有許多年輕人上門消費討罵。（翻攝自臉書）曹西平（左）回台中發展，沒想到有許多年輕人上門消費討罵。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人曹西平除了演藝工作之外，也在台北、台中兩地開設飾品店，他也搬回台中老家生活。曹西平為人直爽，尤其罵人「醜八怪，醜死了」成為他的招牌語。隨著他回台中生活，很多年輕粉絲都慕名跑到曹西平店裡朝聖，還有人特別消費，就是希望曹西平能罵他們一句「醜八怪」。

曹西平再社群分享，自己每天在店裡照顧生意，才知道有很多大學生都認識他！最好笑的是，這些年輕粉絲真的非常無厘頭，除了消費之外，常常拜託曹西平可以罵罵它們，曹西平說這些年輕人都會拜託他罵「醜八怪醜死了」，曹西平拗不過年輕人，罵了之後，沒想到他們不怒反笑：「好舒壓、好療癒」。

曹西平很好奇年輕人究竟怎麼知道他？（翻攝自臉書）曹西平很好奇年輕人究竟怎麼知道他？（翻攝自臉書）

令曹西平好奇的是，他現在已經很少上電視，這些年輕人倒底怎麼知道他？結果原來曹西平有時會透過直播和網友聊天，沒想到意外受到年輕人歡迎。曹西平罵人時還會先提醒：「是你們逼我罵你們的，不是我要罵你們的」，有時候罵人甚至變成購物後的特別服務，令人大開眼界。曹西平也強調：沒有消費的人我是不罵的！

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