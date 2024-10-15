張艾嘉動念「把柯佳嬿換掉」 開店前緊張到無法入睡

柯佳嬿（右起）、張艾嘉、楊祐寧與王大陸合作無間。（泰坦星提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《艾嘉食堂》來到第二集，老闆兼大廚的張艾嘉坦言有點想把二廚柯佳嬿調到外場，原因是她在廚房顯得過於緊張，還好後來柯佳嬿有慢慢適應。

王大陸（右）認真攬客。（泰坦星提供）

王大陸在節目中展現了對餐廳的熱情，負責外場與飲料部的他，每天親自搓揉愛玉，並不斷請夥伴們嘗試他精心製作的「冬瓜茶」，讓大家忍不住問：「到底要喝幾杯？」此外，創意十足的菜單命名成為本集的一大亮點。他們將飲品命名為「冬瓜Love You」，讓客人每次點餐時彷彿在向店員表白，而收到點單的王大陸則幽默回應「Love you, too!」，增添了趣味與浪漫氣氛。楊祐寧則將雞蛋糕命名為「Goo Goo Cake」，還特別要求王大陸每次介紹菜色時都要模仿「咕咕雞」的叫聲並做出振翅動作，讓忙碌的工作環境充滿了歡樂。

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柯佳嬿（左起）、楊祐寧與張艾嘉親自採買食材。（泰坦星提供）

張艾嘉每天最早起床，展現對工作的嚴謹態度，另一方面還肩負「鬧鐘」的角色，負責叫醒即將遲到的夥伴們。然而原本說好要早起和張姐一起運動的大家，卻都集體睡過頭，讓她一個人孤零零地完成了晨練，說好要一起去採購的楊祐寧也讓張姐在門口苦等，最後匆忙趕到，他致歉說自己剛剛在「辦大事」，原來是去進行了一場馬桶上的深度會議。

柯佳嬿差點被調離廚房。（泰坦星提供）

餐廳開張營業日當天，食堂推出包含炸醬麵、涼麵、客家卜肉、炸春捲等多道家常料理，張姐透露有點想把二廚柯佳嬿調到外場，原因是她在廚房顯得過於緊張，「我自己已經緊張得睡不著覺了，如果二廚也一樣緊張，我無法想像廚房會是什麼樣子。」

幸好柯佳嬿很快適應了廚房的節奏，甚至在忙著備料和捲春捲時，還能記得飲料的價格，當外場結帳出現問題時，一邊忙著料理一邊精準地回答價格。成員之間的默契配合，也讓團隊在開業日的混亂中逐漸找回節奏，成功度過高峰時段。

楊祐寧穩住全場。（泰坦星提供）

而有著豐富餐飲經驗的楊祐寧則負責穩住場面與情緒，鼓勵大家說：「我相信來的客人會很喜歡我們的。」應對能力專業且機靈。

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