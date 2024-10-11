（新碟快報）年度最強災難片《龍捲風暴》正式上架！《噤界：入侵日》回到第一天

〔記者許世穎／專題報導〕史詩級災難電影《龍捲風暴》為1996年賣座鉅片《龍捲風》的現代篇章，今年7月在全球上映後再掀新世代災難片新篇章，於北美大賣2.67億美金（約台幣86.16億元），目前仍穩坐年度票房第5名，全台票房也有台幣8711萬元。電影的4K UHD、藍光BD等影音產品，本週正式在台上架。

黛西埃德加瓊斯（左起）、安東尼拉莫斯、和格蘭鮑威爾在《龍捲風暴》追逐龍捲風。（華納兄弟提供）

當年擔任《龍捲風》監製的金獎導演史蒂芬史匹柏再度出任《龍捲風暴》監製，電影則由獲奧斯卡金像獎提名的《夢想之地》編導鄭李爍執導，集合包括影集《正常人》爆紅的英國演員黛西埃德加瓊斯、《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格蘭鮑威爾、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯一同演出，帶領新世代觀眾一同體驗大自然的恐怖以及追風快感。

請繼續往下閱讀...

台版影音商品由得利影視代理發行，推出包括DVD、藍光BD、4K UHD+BD雙碟限定版，以及4K UHD+BD雙碟鐵盒版，藍光更收錄包含刪剪畫面，漏網鏡頭，幕後花絮等特收等待影迷一探究竟。

《龍捲風暴》在台推出影音產品，包括4K UHD+BD雙碟鐵盒版（左）。（得利影視提供）



本週推出新片還有在北美上映刷新系列開片紀錄的《噤界》系列新作《噤界：入侵日》，該片試圖以不同方向發掘在前兩集中發想出的故事概念，金獎女星露琵塔尼詠歐在片中帶著愛貓「佛羅多」在紐約一日遊卻碰上劫難，帶領影迷回到外星生物入侵的第一天。DVD、藍光BD、4K UHD+BD雙碟限定版，以及4K UHD+BD雙碟鐵盒版皆已在台上架，藍光內含超過50分鐘的特別收錄。

《噤界：入侵日》影音產品已在台上架，包括4K UHD+BD雙碟鐵盒版（左）。（得利影視提供）

除了今年上映新片，本週還有兩部續集正上映中的電影，以精美的鐵盒版經典新出，首先是鬼才導演提姆波頓1988年經典《陰間大法師》，推出包括UHD+BD雙碟典藏鐵盒版，以及附贈一堆週邊的UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版，後者內附海報、酷卡、圖冊及收藏型外盒，絕對值得珍藏。

1988年經典《陰間大法師》推出包括UHD+BD雙碟典藏鐵盒版，以及UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版（右）。（得利影視提供）

另一部則是全球票房突破10億美金（約台幣322.7億元）的《小丑》，同樣推出包括UHD+BD雙碟典藏鐵盒版，以及附贈一堆週邊的UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版，後者內附海報、酷卡、圖冊及收藏型外盒。在欣賞續集《小丑：雙重瘋狂》前可以收藏兼回味精彩的首集。

《小丑》推出包括UHD+BD雙碟典藏鐵盒版，以及UHD+BD雙碟行家典藏鐵盒版（右）。（得利影視提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法