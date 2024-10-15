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Hanni出席國會哭了！為NewJeans挺身淚訴：公司不喜歡我們

NewJeans成員Hanni現身國會發言。（翻攝自YT）NewJeans成員Hanni現身國會發言。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團NewJeans捲入經紀公司ADOR前代表閔熙珍與母公司HYBE的內鬥風波，成員Hanni更是在直播中爆料遭他團經紀人說「無視她」，事件演變成職場霸凌鬧上國會，今（15）日Hanni出席監察會議，落淚直指：「公司不喜歡我們。」

Hanni在國政監察會議上表示，公司裡面不只其他團體的經紀人對她視而不見，從她出道後，高層就不理會她的招呼，讓她感到自己不被尊重，公司裡面也有一種難以形容的氣氛，「原本以為這只是我個人的感受，但後來在Blind（企業員工可匿名發文的社群平台）上看到有關NewJeans惡評，並聽到PR部門的人試圖貶低我們在日本成績的錄音後，我確信公司真的不喜歡我們。」

Hanni提到的「無視她」的當天，監視器只剩下她打招呼的畫面，關鍵部分「被消失」，公司聲稱是不小心刪除，加上時間已過期，無法還原監視器畫面，所以沒能確認事發真相，現ADOR代表金周永表示：「我相信Hanni的說法，並努力尋找證據，但目前還沒有取得進展。」

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