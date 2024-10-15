晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林岱縈聽《曾經瘋狂》嗨了！私藏「陳金鋒球棒、簽名球」 當傳家寶

中華職棒與八角塔男聲合唱團聯合主辦「台灣棒球音樂詩篇」，林岱縈受邀出席向棒球場上的英雄們致敬。（紅心字會提供）中華職棒與八角塔男聲合唱團聯合主辦「台灣棒球音樂詩篇」，林岱縈受邀出席向棒球場上的英雄們致敬。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「零死角女神」林岱縈受邀出席台灣首場以棒球為主題的音樂會「台灣棒球音樂會」。由主播徐展元擔任導聆人，喊出2013第三屆世界棒球經典賽，最經典的「好想贏韓國」時，林岱縈激動說：「我永遠忘不了這一幕！」隔年她也加入了職棒啦啦隊。

林岱縈出席「台灣棒球音樂詩篇」音樂會。（紅心字會提供）林岱縈出席「台灣棒球音樂詩篇」音樂會。（紅心字會提供）

擔任啦啦隊應援的林岱縈，深刻體會到音樂跟棒球有著緊密連結，她說，每位球員都有專屬應援曲、球隊有專屬獨特的嗆司曲，這些也是台灣棒球重要的特色。林岱縈也從中職會長蔡其昌分享得知，以前從來沒有嘗試過把棒球音樂帶進國家音樂廳，她難忍激昂情緒，跟著全場觀眾一起應援，直呼：「每個世代的棒球迷心中，都至少有一首經典的棒球代表歌謠。」

林岱縈「曾經瘋狂」陳金鋒，家中收藏珍貴簽名斷棒、簽名球。（紅心字會提供）林岱縈「曾經瘋狂」陳金鋒，家中收藏珍貴簽名斷棒、簽名球。（紅心字會提供）

「台灣棒球音樂會」由徐展元主播擔任導聆人，上半場的選曲以歷史敘事為主軸，從嘉農校歌到滅火器的《曾經瘋狂》，林岱縈表示一聽到《曾經瘋狂》，所有回憶都一湧而上，「陳金鋒是我心目中永遠的棒球精神領袖，很幸運可以生在台灣巨砲第四棒的年代，更幸運地是還能曾經和他在同一球隊，只要他一上場，所有人都會起立，並一起高唱著他的應援曲，非常感動！」她私下更收藏陳金鋒使用過的簽名斷棒、簽名球，全都要變成傳家之寶。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中