林岱縈聽《曾經瘋狂》嗨了！私藏「陳金鋒球棒、簽名球」 當傳家寶

中華職棒與八角塔男聲合唱團聯合主辦「台灣棒球音樂詩篇」，林岱縈受邀出席向棒球場上的英雄們致敬。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「零死角女神」林岱縈受邀出席台灣首場以棒球為主題的音樂會「台灣棒球音樂會」。由主播徐展元擔任導聆人，喊出2013第三屆世界棒球經典賽，最經典的「好想贏韓國」時，林岱縈激動說：「我永遠忘不了這一幕！」隔年她也加入了職棒啦啦隊。

林岱縈出席「台灣棒球音樂詩篇」音樂會。（紅心字會提供）

擔任啦啦隊應援的林岱縈，深刻體會到音樂跟棒球有著緊密連結，她說，每位球員都有專屬應援曲、球隊有專屬獨特的嗆司曲，這些也是台灣棒球重要的特色。林岱縈也從中職會長蔡其昌分享得知，以前從來沒有嘗試過把棒球音樂帶進國家音樂廳，她難忍激昂情緒，跟著全場觀眾一起應援，直呼：「每個世代的棒球迷心中，都至少有一首經典的棒球代表歌謠。」

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林岱縈「曾經瘋狂」陳金鋒，家中收藏珍貴簽名斷棒、簽名球。（紅心字會提供）

「台灣棒球音樂會」由徐展元主播擔任導聆人，上半場的選曲以歷史敘事為主軸，從嘉農校歌到滅火器的《曾經瘋狂》，林岱縈表示一聽到《曾經瘋狂》，所有回憶都一湧而上，「陳金鋒是我心目中永遠的棒球精神領袖，很幸運可以生在台灣巨砲第四棒的年代，更幸運地是還能曾經和他在同一球隊，只要他一上場，所有人都會起立，並一起高唱著他的應援曲，非常感動！」她私下更收藏陳金鋒使用過的簽名斷棒、簽名球，全都要變成傳家之寶。

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