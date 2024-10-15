晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志玲秀火辣曲線逆天長腿！女團C位熱舞登場

林志玲（中）以女團C位之姿熱舞拍攝廣告。（田原香滴雞精提供）林志玲（中）以女團C位之姿熱舞拍攝廣告。（田原香滴雞精提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「志玲姊姊」林志玲繼續為滴雞精代言，最新廣告以一襲黑色縷空透視裝扮，帥氣酷勁的熱舞讓人看得臉紅心跳，秀出火辣曲線和逆天長腿，散發女神氣場。被問到是否燃起站上舞台的表演慾？她先反問：「有人要約嗎？」接著笑說「現在的自己都是在台下負責鼓掌的！」

林志玲以性感勁裝造型拍攝廣告。（田原香滴雞精提供）林志玲以性感勁裝造型拍攝廣告。（田原香滴雞精提供）

林志玲過去的演藝經歷卓越豐富，成為母親後勇於突破嘗試，被問到此次的挑戰？她害羞說：「以前比較少耍酷吧，所以自己裝酷的時候，會有點想笑場。」廣告呈現的成果相當出色。

提及此次突破自我，林志玲分享：「相信每個父母親都希望透過自己努力的樣子以身作則，傳遞給孩子一個Never Give Up（永不放棄）的信念，我希望小寶貝可以看到，我是個不斷有勇氣，去挑戰新事物的媽媽，用滿滿的熱情感染身邊的人，陪伴他去探索世界。」

林志玲（中）熱舞辣翻。（田原香滴雞精提供）林志玲（中）熱舞辣翻。（田原香滴雞精提供）

林志玲在廣告中展現好體態。（田原香滴雞精提供）林志玲在廣告中展現好體態。（田原香滴雞精提供）

林志玲也強調，追夢踏實的前提要建立在健康的身體，更分享道，從十幾年前認識該品牌滴雞精，一喝就愛上，一路陪伴她結婚生子，無論在外工作還是照顧家庭，體力和精神充飽電，讓她隨時隨地保持最佳狀態。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中