林志玲秀火辣曲線逆天長腿！女團C位熱舞登場

林志玲（中）以女團C位之姿熱舞拍攝廣告。（田原香滴雞精提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「志玲姊姊」林志玲繼續為滴雞精代言，最新廣告以一襲黑色縷空透視裝扮，帥氣酷勁的熱舞讓人看得臉紅心跳，秀出火辣曲線和逆天長腿，散發女神氣場。被問到是否燃起站上舞台的表演慾？她先反問：「有人要約嗎？」接著笑說「現在的自己都是在台下負責鼓掌的！」

林志玲以性感勁裝造型拍攝廣告。（田原香滴雞精提供）

林志玲過去的演藝經歷卓越豐富，成為母親後勇於突破嘗試，被問到此次的挑戰？她害羞說：「以前比較少耍酷吧，所以自己裝酷的時候，會有點想笑場。」廣告呈現的成果相當出色。

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提及此次突破自我，林志玲分享：「相信每個父母親都希望透過自己努力的樣子以身作則，傳遞給孩子一個Never Give Up（永不放棄）的信念，我希望小寶貝可以看到，我是個不斷有勇氣，去挑戰新事物的媽媽，用滿滿的熱情感染身邊的人，陪伴他去探索世界。」

林志玲（中）熱舞辣翻。（田原香滴雞精提供）

林志玲在廣告中展現好體態。（田原香滴雞精提供）

林志玲也強調，追夢踏實的前提要建立在健康的身體，更分享道，從十幾年前認識該品牌滴雞精，一喝就愛上，一路陪伴她結婚生子，無論在外工作還是照顧家庭，體力和精神充飽電，讓她隨時隨地保持最佳狀態。

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