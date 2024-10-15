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李陳鎬退出《認識的哥哥》！突爆非法賭博欠錢 錄好的將全剪光

李陳鎬自爆非法賭博，積欠龐大債務。（翻攝自韓網）李陳鎬自爆非法賭博，積欠龐大債務。（翻攝自韓網）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《認識的哥哥》搞笑藝人李陳鎬14日自爆非法賭博，四處欠錢，受害者高達數十位，導致原預定參加《喜劇泰斗大復仇》的記者會臨時取消，讓活動主辦方和製作團隊陷入混亂，節目《Comedy Revenge》發表會立刻宣布取消，待了3年的《認識的哥哥》也隨即宣布李陳鎬退出，錄製好的內容也將全被剪掉。

李陳鎬14日突然在社群發出聲明，坦承2020年偶然接觸到非法賭博網站玩遊戲，導致背負了無法承受的債務，近期在眾人勸說下有了戒賭的念頭，承諾直到死都會還清債務，並真心對給予金援的人表達深深歉意，李陳鎬對於自己的過失深感後悔，會誠實接受警方調查。

李陳鎬因涉嫌非法賭博，退出《認識的哥哥》及其他節目。（翻攝自IG）李陳鎬因涉嫌非法賭博，退出《認識的哥哥》及其他節目。（翻攝自IG）

受害人包含「防彈少年團」Jimin、永卓、李壽根和河成雲，甚至還跟電視台高層、製作人、編劇等人借錢，事件爆發後，《認識的哥哥》立即宣布李陳鎬退出，也將剪輯他已錄製好的內容，同時，他也退出《Comedy Revenge》的製作發表會，並陸續退出相關節目。

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이진호랑이

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