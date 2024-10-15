謝盈萱揭女明星「三不日常」 遭爆「非女主角不演」回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱擔任《ELLE》10月號封面之星，她剖析了演員這份職業的內在世界。在即將播出的Netflix新戲《影后》，她與一眾實力派女演員聯手，揭露鎂光燈下鮮為人知的代價。

謝盈萱揭女明星「三不日常」，有感規範太多「荒唐」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

「你們應該都知道女明星不能做的日常吧？不能變胖、不能變醜、不能變老。」在《影后》前導預告中，謝盈萱緩緩道出演藝圈的生存潛規則，「老了還不能整形，整形還不能承認。不能談戀愛、不能說真話，要妳哭就哭，要妳笑就笑，最殘忍的是，就算跌倒也不能喊痛，絕對要跌得漂亮，對，漂亮。」坦言很能理解這些困境，「尤其是進了這個圈子之後，會覺得荒唐，因為演員也是人，相較於男生來說，女演員的規範真的比較多。但我發現『女明星』已變成一個『品牌』，不再是一個單純的『人』了。」

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謝盈萱揭女明星「三不日常」，有感規範太多「荒唐」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

謝盈萱對工作競競業業，她苦笑說，自己被貼的標籤可不少，例如劇場演員出身的她，曾被說表演有「劇場感」，還有八卦謠傳她家很有錢，為了表演不管家裡的事業。有傳她非女主角不演，她否認此傳聞，「我沒有非女主角不演，配角有時候比主角好玩太多了，重點不是在鏡頭上出現多久，而是這個角色好不好玩。」

謝盈萱揭女明星「三不日常」，有感規範太多「荒唐」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

謝盈萱從小喜歡畫畫、跳舞，國中、高中念的都是舞蹈班，「演員」或「女明星」並不在她的人生規畫中，「以前看電視的時候，不覺得會成為那個世界裡面的人，所以在未來的規畫上，沒想過會進娛樂圈，因為那個距離真的太遠了！」原本內向安靜的她，當初不經意的模仿表演，竟惹得老師、同學呵呵大笑，高中時校外參訪了大學戲劇系，看到一群剃了清朝髡髮的戲劇系學生坐在校門口，覺得實在太酷太有趣了，她暗自下定決心，這就是她想要來的地方。

謝盈萱揭女明星「三不日常」，有感規範太多「荒唐」。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

如今的謝盈萱沒有任何遠程人生目標，只想跟不同的藝術家或創作型、實驗性導演合作，豐富自己的Bucket List，例如跟金士傑老師合作過了，人生清單打一個勾勾，跟賴聲川老師合作過了，再打一個勾勾，「我自己想要找到不同的表演與層次，就像歌手一樣，唱歌到了一定的程度後，會想放掉那些技巧。所以我覺得到了40歲，自己可能對表演有新的理解，到了70、80歲的時候，演員就可以不用『演』了，因為人生就在身上了。」

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