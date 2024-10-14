晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才看完王心凌演唱會吳克群善舉曝光 加碼做這些貼心事

吳克群前往花蓮獻愛心。（一起夢想公益協會提供）吳克群前往花蓮獻愛心。（一起夢想公益協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕王心凌忙完小巨蛋兩場演唱會，好評不斷，不少藝人也前去欣賞，昨（13日）晚她也發現吳克群和Energy牛奶都坐在包廂看演唱會。

才看完王心凌演唱會的吳克群善舉也曝光，原來前陣子他特別前往花蓮關懷長輩，由於部分交通路段仍在搶修，只有單邊可通行，單趟車程就花了3.5小時，雖然車程時間長，但吳克群一到「一起夢想公益協會」就迫不及待的準備要去服務長輩。

吳克群談到：「其實有很多人雖然生活條件是辛苦的，但他們都是開心努力在活著，感謝微型社福的照顧、支持這些用心活著的朋友。」

吳克群陪長輩一起用餐，開心互動。（一起夢想公益協會提供）吳克群陪長輩一起用餐，開心互動。（一起夢想公益協會提供）

這次去花蓮，吳克群親自為現場60位長輩服務打餐，並與長輩一起用餐，他與92歲奶奶用餐時互相猜年紀，過程很開心，吳克群也與爺爺奶奶們一起歌唱、跳舞同樂，還親自加碼買了豆花、紅豆湯與長輩們一起享用，讓現場長輩備感溫韾。

「一起夢想公益協會」特別感謝吳克群讓微型社福能夠有機會被大眾認識、支持。吳克群也於服務後以個人名義捐款，以實際行動支持微型社福的服務，幫助弱勢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中