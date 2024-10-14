才看完王心凌演唱會吳克群善舉曝光 加碼做這些貼心事

吳克群前往花蓮獻愛心。（一起夢想公益協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕王心凌忙完小巨蛋兩場演唱會，好評不斷，不少藝人也前去欣賞，昨（13日）晚她也發現吳克群和Energy牛奶都坐在包廂看演唱會。

才看完王心凌演唱會的吳克群善舉也曝光，原來前陣子他特別前往花蓮關懷長輩，由於部分交通路段仍在搶修，只有單邊可通行，單趟車程就花了3.5小時，雖然車程時間長，但吳克群一到「一起夢想公益協會」就迫不及待的準備要去服務長輩。

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吳克群談到：「其實有很多人雖然生活條件是辛苦的，但他們都是開心努力在活著，感謝微型社福的照顧、支持這些用心活著的朋友。」

吳克群陪長輩一起用餐，開心互動。（一起夢想公益協會提供）

這次去花蓮，吳克群親自為現場60位長輩服務打餐，並與長輩一起用餐，他與92歲奶奶用餐時互相猜年紀，過程很開心，吳克群也與爺爺奶奶們一起歌唱、跳舞同樂，還親自加碼買了豆花、紅豆湯與長輩們一起享用，讓現場長輩備感溫韾。

「一起夢想公益協會」特別感謝吳克群讓微型社福能夠有機會被大眾認識、支持。吳克群也於服務後以個人名義捐款，以實際行動支持微型社福的服務，幫助弱勢。

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