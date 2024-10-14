「認識的哥哥」拖後腿 李陳鎬四處欠債BTS智旻衰受害

BTS成員智旻借給李陳鎬1億韓圜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國綜藝節目《認識的哥哥》班底李陳鎬今（14）日自爆非法線上賭博，接著韓媒鋪天蓋地報導他欠下巨債，受害者眾，包括「防彈少年團（BTS）」智旻借給他1億韓圜（約新台幣260萬元）、同樣身為《認識的哥哥》主持人李壽根、歌手河成雲、永卓都是受害者。

38歲的李陳鎬今在社群突然發文，表示自己2020年偶然在非法賭博網站玩遊戲，進而背上龐大債務，身邊的熟人除了給他當頭棒喝之外，也讓他起了戒賭的念頭，許多人也給予他經濟方面的幫助。雖然李陳鎬自稱每個月都有還錢，也認為直到他死之前可望將債務還清。李陳鎬說，對於當初信人他而借錢給他的人心裡真的充滿歉意，原本以為只要承認所有事並受到懲罰自己心裡會覺得好過些，但因為要努力工作還債，讓他沒辦法下定決心，才讓他拖到今天才將此事爆出。

請繼續往下閱讀...

韓國綜藝節目《認識的哥哥》班底李陳鎬沉迷非法賭播欠下巨額債務。（翻攝自IG）

李陳鎬於2022年對智旻表示自己急需金錢，所以智旻就借了他1億韓圜，雙方還立了借據。原本李陳鎬答應1週內還款，結果時間到了卻還不出債務，智旻寬限他借款期限從1週改為10年，真的很包容。智旻所屬的BIGHIT MUSIC回應：智旻的確有借錢給李陳鎬，並且兩人之間立有借據。

同為《認識的哥哥》固定班底的男星李壽根也借給李陳鎬上千萬元韓圜，李陳鎬還很惡劣的利用裡受根的名字借錢，迫使李壽根幫他還債。除了明星之外，李陳鎬也向電視台高層、製作人、編劇借錢，由於其中有些債主想提告，李陳鎬逼不得以只好先發文自爆，坦承自己非法賭博並欠下巨額債務。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法