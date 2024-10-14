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娛樂 最新消息

孫安佐這輩子注定高調！改名後仍被認出 笑喊：要逃到海外去

孫安佐（左）、林吟蔚分享星二代甘苦談。（JET綜合台提供）孫安佐（左）、林吟蔚分享星二代甘苦談。（JET綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《命運好好玩》日前邀請「星二代」孫安佐與林吟蔚擔任嘉賓，孫安佐談到改名的過程以及近日生活中的挑戰；林吟蔚則說因「靠爸」標籤而感到不滿，對孫安佐能感同身受，因為他們都擁有相似的人生經歷，「雖然我們的父母不同，但從小我們都在聚光燈下成長，這種被關注的感覺是一樣的。」

孫安佐坦言從5歲時，因父母覺得「孫華」不夠順口，改名為孫安佐，這次改名則出於隱私考量，他認為訂飯店或領取包裹時，使用「孫安佐」這個名字容易被認出，因此改名為「孫健豪」可以更好地保護個人隱私，原本以為改名能隱姓埋名，沒想到新名字也被曝光，主持人何篤霖打趣地說：「你這輩子注定高調，逃不掉的！」

而孫安佐也不禁感慨：「可能要逃到海外去，才能真的低調。」但他透露改名後確實感受到不同的氛圍，覺得「健豪」代表了他更成熟的一面，而「安佐」則象徵天真與保有初心，不過仍比較喜歡孫安佐這個名字，因為他不想喪失初心。

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