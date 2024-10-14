孫安佐被打趴腫臉報平安 網驚呆：這要怎麼去烏克蘭？

孫安佐前晚拳賽落敗，昨頂著一臉傷仍照常敬業上工。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬、狄鶯24歲獨生子孫安佐（後改名孫健豪）12日晚間和「台中燒打雞」韓森上擂台對決，信心十足的孫安佐卻被對手打到滿臉是血慘敗，隨後在IG限動報平安，慘樣卻讓網友趁機揶揄嘲諷：「這要怎麼去烏克蘭？」

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孫安佐先前曾公開表示將募款前往烏克蘭加入對抗俄羅斯，沒想到他和韓森對決卻慘敗，引起網友關切詢問「這要怎麼去烏克蘭？怎麼當最強？」、「勇氣真的有，但不夠狠，還是在台灣就好了，不要去烏克蘭」。

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孫安佐前晚韓森在擂台一較高下，最後鼻青臉腫落敗，昨他頂著一張傷痕累累的臉敬業出席潮牌活動，從容自信地與台下粉絲互動，透露賽後去醫院時只有眉毛縫了兩針，其餘大多是瘀青皮肉傷，並說前晚拳賽結束後他還趕去慶功宴，「我只有一個念頭，就是跟他拚命。」儘管最後慘敗且被打爆，但他很滿意過程中全力以赴的自己。

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