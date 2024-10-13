蔡昌憲3歲兒出意外！下巴撞傷爆血縫7針 淚喊：超級心疼

蔡昌憲婚後育有一對兒女。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星蔡昌憲與妻子Vivian婚後育有1對兒女，不時會在社群分享家庭幸福生活，怎料，昨（12日）蔡昌憲突然透露3歲兒子「小菜包」撞傷下巴，讓他直呼「超級心疼」。

蔡昌憲愛兒下巴撞傷縫了7針。（翻攝自IG）

蔡昌憲在IG限時動態透露，「兒子今天下巴撞到桌子，爆血縫了7針，但兒子超勇敢，縫完就再也沒有哭了，超級心疼」，文中更附上大哭的表情符號，顯見不捨的心情，蔡昌憲也曬出兒子的傷勢，可見他抱著兒子正在搭電梯，兒子的小臉蛋上包著紗布，衣服上也都還有血漬，但仍俏皮地對著他嘟嘴，臉上掛著笑容。

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蔡昌憲日前才帶著兒子前往海邊遊玩。（翻攝自IG）

事實上，蔡昌憲與空姐老婆Vivian結婚6年，在2021年時迎接大兒子「小菜包」出生，今年初又順利迎接女兒「小菜心」誕生，夫妻兩人相當疼愛兒女，不時會曬出一家人的同框照，蔡昌憲日前才帶著兒子前往海邊遊玩，溫馨畫面令網友看了都感到幸福。

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