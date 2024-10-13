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黃曉明女友葉珂認了有公主病！從不在學校上廁所：覺得好粗魯

中國男星黃曉明日前公開與網紅葉珂的戀情，引發話題不斷。（翻攝自微博）中國男星黃曉明日前公開與網紅葉珂的戀情，引發話題不斷。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明日前公開與網紅葉珂的戀情，引發話題不斷，許多關於女方的內幕消息也不停爆出。近日葉珂在直播中坦承自己從小就受寵，因此有點公主病，不僅從不在學校上廁所，午餐也不吃學校提供的餐食。

葉珂在直播中透露，自己從小就不會在學校上廁所，即使肚子痛也會忍著，直呼「我覺得那個事情好粗魯」。（翻攝自微博）葉珂在直播中透露，自己從小就不會在學校上廁所，即使肚子痛也會忍著，直呼「我覺得那個事情好粗魯」。（翻攝自微博）

葉珂表示從小爸爸就把她當成公主寵。（翻攝自微博）葉珂表示從小爸爸就把她當成公主寵。（翻攝自微博）

葉珂近日在直播中透露，自己從小就不會在學校上廁所，即使肚子痛也會忍著，直呼「我覺得那個事情好粗魯」。針對網友批評她做作，葉珂也大方承認自己本來就是這樣，因為從小爸爸就把她當成公主寵，像是求學時期，大家都是吃營養午餐，她卻從來都只吃精緻擠花小蛋糕和牛奶，在同學間顯得格格不入。

一番言論令不少網友非常傻眼，「她感覺真的很想營造出自己是富家千金」、「想展現自己的與眾不同吧」、「正常人說不出這種話」、「她只是想表達優越」。

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