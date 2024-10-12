烏克蘭18歲嫩妹來台當人妻！網全羨慕：男人上輩子拯救宇宙

18歲烏克蘭女性Julia甜嫁台灣。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube《不要鬧工作室》時常分享外籍朋友來台的經歷見聞。昨（11）日頻道更新新片，主角為一名18歲烏克蘭女子Julia，她表示將嫁來台灣成為台灣人妻。影片也獲得眾多迴響，更有網友留言：「又一個台灣男人上輩子拯救了宇宙。」

Julia影片中坦言專程來台嫁給台灣男友。（翻攝自YT）

Julia在影片中表示，與朋友餐廳聚餐結識了現在的台灣男友，並稱讚他是最讚的傾聽者，還能給出最棒的建言，在需要支持時也能給予安慰。她堅定的表示：「我能確定的是，這個男人完全不怕和來自不同文化背景的人交往」。

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Julia點出男方優點，願意和不同文化背景的女性在一起。（翻攝自YT）

Julia表示：「我們是什麼樣的人並不重要，重要的是我們在一起能成為什麼，我從來沒遇過這麼了解我的人，所以我不害怕跑來台灣和他在一起」。如今她來台一周，第一次到台灣感覺地方漂亮、人們也很友善，男方家人也盛情招待，讓她直喊：「沒遇過這麼熱情的待客之道」。



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