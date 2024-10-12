韓籍啦啦隊女神趙娟週體驗腳底按摩 痛到直喊「往生會館」

趙娟週7月宣布正式加入中華職棒統一獅「Uni Girls」。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神趙娟週今年5月起來台發展，7月宣布正式加入中華職棒統一獅「Uni Girls」，也是該隊的第一位韓籍隊員。趙娟週 昨（11）發布台灣初體驗在自己的YouTube頻道，原來她因長期跳舞所以興奮體驗台灣「腳底按摩」，並留下深刻印象。

趙娟週初次體驗腳底按摩，感覺又癢又痛。（翻攝自YouTube）

趙娟週在影片中說，因為長期跳舞，所以腿部常常出現莫名瘀青也長滿肌肉，她把自己首次腳底按摩體驗獻給台灣，希望能舒緩疲勞。開始按摩的時候，師傅邊按摩，趙週娟邊喊:「好癢～好痛！」，表情也逐漸母湯，但按摩結束過後，她表示真的很有效。

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趙娟週將養生會館說成往生會館。（翻攝自YouTube）

「末梢神經都覺醒了！」趙娟週說，雖然她覺得很痛，也不斷要求師傅減輕力道，不過按摩結束之後，她明顯變得輕鬆很多。她也好奇追問「養生會館」的中文該如何說？儘管反覆練習，趙娟週仍無法擺脫濃厚的韓國口音，說來說去都變成「往生會館」讓現場笑得人仰馬翻。

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