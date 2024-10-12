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泫雅甜嫁龍俊亨！宣誓「配合老公1事」網驚呼詭異

泫雅、龍俊亨於昨日舉辦婚禮。（翻攝自IG）泫雅、龍俊亨於昨日舉辦婚禮。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「南韓小野馬」泫雅與男星龍俊亨在今年1月大方認愛，兩人也迅速決定結婚，昨（11）於首爾「三清閣」舉辦婚禮，儀式不對外公開，僅邀請親朋好友到場，除了泫雅的超辣短裙引起討論之外，結婚誓詞也掀起熱議。

泫雅、龍俊亨的婚禮現場以白色鮮花圍繞點綴，龍俊亨身穿白色燕尾服出場，而泫雅則是頂著一頭橘髮搭配超辣短裙現身。據韓媒報導，婚禮並沒有主持人或負責演唱祝歌的賓客，在兩人交換戒指後，接著就是宣讀結婚誓詞的環節。

泫雅在婚禮上宣誓，「如果先生有什麼愛好，不論那是什麼愛好，我會為了他成為猶如朋友一般的太太。我們不會害怕每天清早一起睜開眼睛，會有趣、幸福地生活。」婚禮的賀詞由跟泫雅工作15年的經紀人發表，夫妻倆聽完後也忍不住落淚。

不過由於龍俊亨過去曾捲入不雅片風波，因此泫雅的結婚誓詞曝光後，意外引起不少網友討論，「這段誓詞『先生的愛好』是什麼意思啊？」、「先生的『愛好』，呵呵」，紛紛對於泫雅的這段結婚誓詞表示困惑。

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