女皇駕到！金佩姍頂15斤頭飾華麗登場 凍齡美貌驚呆白冰冰

金佩姍擔任《超級冰冰Show》來賓。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週邀請到永遠的「金八點」女王金佩姍來到節目中，製作單位用心規劃「經典八點檔歌曲」來迎接女皇駕臨。金佩姍以一首《一代女皇》氣勢磅礡現身，猶如武則天來到攝影棚，一出場白冰冰對她驚恐大喊：「我的天啊！這扮相跟歌曲有30年了，怎麼身形跟臉都沒有變？」

金佩姍駐顏有術，幽默直呼：「因為我都吃防腐劑！」這次她特別穿著全新訂製2.0版本的女皇服裝，首次獨家在節目亮相，讓白冰冰大呼感動，為了節目如此用心，陽帆更是說這整個表演真的是回憶殺，光是歌曲就不好唱，還要跟舞曲搭檔配合，讓他直呼非常不簡單。

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金佩姍擔任《超級冰冰Show》來賓。（民視提供）

在訪談中，金佩姍展現敬業精神全程參與，突然陽帆催促要大家講快一點，趕快結束訪談，原來金佩姍一身造型包含頭飾重達15斤，但敬業的她絲毫看不出被服裝壓得全身疼痛，而且為了當評審，金佩姍得卸下女皇裝，但她不敢離場，還說直接要在棚裡角落換裝，因為每一位歌手的表演她都不想錯過，滿腦都在期待麗小花、曾瑋中、方怡萍等歌手會帶來什麼樣的好歌。

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