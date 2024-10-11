林哲熹重逢高中曖昧對象 驚吐不當演員「肖想當富二代」

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜在八大《妳是我的姐妹》和高中時期的曖昧對象林哲熹都屬學霸，兩人失聯多年後重逢，愛好自由的林哲熹，成為了一名拳擊教練之外，也是外送員。

「大霈」李霈瑜（左）在《妳是我的姐妹》與林哲熹（右）是高中時期的曖昧對象。（八大電視提供）

林哲熹透露，自己進入演藝圈之前，曾在服飾店、T恤設計公司打過工，從事演藝工作後，則因為要詮釋各種不同的職業背景，多了機會去嘗試；但是如果不當演員的話，最嚮往什麼工作？林哲熹先是搞笑妙答：「富二代！」引來眾人笑翻回應：「富二代不是工作啦！」隨後正經思考了一下，他表示可能會想從事跟投資、金融、開發商品相關的工作，「我覺得那是完全另外一種生活方式，我有一些朋友是這樣的人，然後他們的思維和生活方式是完全不一樣的，我覺得滿有趣，會滿想嘗試的。」

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林哲熹（右）在《妳是我的姐妹》愛好自由。（八大電視提供）

林哲熹提到，自己對於很多的物品都很在意，例如椅子好不好坐？材質屬於哪種？所以如果有機會的話，會很想要開發心目中最理想的東西，「這個東西可能涵蓋各種，可能生活上用得到的，車子之類的，就是我每次都會覺得這個東西如果它這個再怎麽樣就會更好，所以應該會是這方面的工作。」

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