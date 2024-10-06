亞洲內容大獎》胡歌擊敗勁敵吳慷仁！同台林依晨「昔日CP」喜奪視帝后

《不夠善良的我們》在「亞洲內容暨全球OTT大獎」傳捷報，蔡健雅（右）獲「最佳原創歌曲獎」；林依晨緊接著奪下「最佳女主角獎」。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎，今（6日）在釜山電影殿堂戶外劇場舉行頒獎典禮，一舉入圍5項大獎的《不夠善良的我們》，由蔡健雅榮獲「最佳原創歌曲獎」旗開得勝後，林依晨緊接著突破重圍奪下「最佳女主角獎」。

林依晨以《不夠善良的我們》奪下「最佳女主角獎」。（翻攝自YT）

蔡健雅獲得「最佳原創歌曲獎」感動表示：「非常感謝亞洲內容暨全球OTT大獎！這是我第一次為電視劇創作完整配樂，這個獎項對我來說意義重大。〈善良的我們〉是一首關於學會善良的歌曲。不只對別人，對我們自己，即使形勢對我們不利。感謝導演徐譽庭邀請我參與這個美麗又充滿人情味的劇集，也感謝我的作詞葛大為，感謝我的粉絲、朋友、家人和我的經紀團隊，他們一直以來的支持！」

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林依晨在劇中精湛詮釋角色簡慶芬，從嫉妒到自我和解的心境變化，展現了細膩而深刻的演技。在最佳女主角獎的競爭中，面對來自各國的強勁對手最終脫穎而出，她在獲獎時興奮地表示：「我非常開心且榮耀能拿到這個獎項，這對我自己或是團隊來說，都是莫大的肯定，讓我們獲得很強大的力量！」

林依晨在《不夠善良的我們》演繹從嫉妒到自我和解的心境變化，從各國勁敵中脫穎而出，拿下本屆「亞洲內容暨全球OTT大獎」最佳女主角獎。（公視提供）。

她也進一步感謝大家對於戲劇的熱愛：「我真心相信一個好的劇本，能讓觀眾感到被理解，也能帶來啓發性，讓人了解真正重要的東西是什麼，再次感謝大會帶給我們如此美好的夜晚！」

胡歌以《繁花》奪視帝，與林依晨昔日合影《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》，CP同台奪帝后。（翻攝自YT）



劇中以純情人然擄獲劇迷芳心的柯震東，早前喊話希望拿獎回家，可惜未能如願抱回「最佳男配角獎」；此外，以《有生之年》入圍「最佳男主角獎」的吳慷仁，一甩赴中爭議神色自若地踏上紅毯，但該獎項最終由《繁花》胡歌奪下，他表示：「今天對我來說是一個非常美妙的夜晚，因為我遇到了好久不見的老朋友，然後也認識了很多非常優秀的新朋友。」胡歌與林依晨昔日合演《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》，螢幕CP同台奪帝后，也成為典禮一大亮點。

吳慷仁赴中爭議首露面，無緣抱回視帝。（翻攝自微博）

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