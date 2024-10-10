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祖雄「雙十國慶」曬全家福！ 真情流露：台灣是我的家

祖雄發文祝賀中華民國生日快樂，感性說道「台灣是我的家」。（翻攝自IG）祖雄發文祝賀中華民國生日快樂，感性說道「台灣是我的家」。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞籍男星祖雄定居台灣多年，和烏克蘭籍女星佳娜結婚後育有１女。今（10）為國慶日，許多愛台灣的外籍藝人紛紛發文祝賀，包含吳鳳、瑞莎等人，稍早祖雄也跟進了，在社群曬出全家福祝賀中華民國生日快樂，並感性說道「台灣是我的家」。

祖雄文中提到來台發展的心路歷程，他於2012年從馬來西亞來到台灣，開始擔任主持人，轉眼間已經在台灣生活超過12年，他感性表示：「這裡已經不是『國外』，而是『家』。」

祖雄一手牽著老婆佳娜，一手抱著可愛女兒，感性說台灣已經不是「國外」，而是「家」。（翻攝自IG）祖雄一手牽著老婆佳娜，一手抱著可愛女兒，感性說台灣已經不是「國外」，而是「家」。（翻攝自IG）

祖雄文末提到老婆佳娜也是從烏克蘭來到台灣發展，他感激地形容「我們真的是有緣千里來相會」，兩人在這裡完成學業和工作，更認識許多好友，多年來台灣已成為夫妻倆心中的家，也打算一直定居下去。

 

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