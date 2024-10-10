國慶寶寶出生！KID老婆生下二寶 興奮曬合照：多一位女兒傻瓜

〔記者林欣穎／台北報導〕「KID」林柏昇與老婆Rita結婚2年，生下兒子「木木」後，今（10）日夫妻倆開心迎來二胎女兒「朵朵」，KID開心在社群上發聲宣布好消息。

KID老婆順利生下二胎朵朵。（翻攝自IG）

KID發文表示：「二零二四年十月十日十點十分十秒，地球上正式多了一位二寶爸！可能也會多了一位女兒傻瓜，木木準備開始逐漸失去父愛，老婆與老公的感情越來越淡，真正的濃情蜜意準備散播，我也不知道接下來會發生什麼誇張的事情，只知道現在一切都『好』。」

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KID開心直呼有女兒了，並感謝美麗的老婆，「從很辛苦到真的很辛苦到超級無敵霹靂辛苦的時間發揮了最大的母愛！堅持到了最後一刻～愛妳愛木木愛朵朵。」

而KID也在9日上傳新影片到YT頻道，和老婆開聊育兒經，Rita分享懷第一胎的時候，身體狀態很好，還可以跟老公上山下海，不過懷第二胎體力比較差，Rita生木木是用剖腹產，二寶朵朵夫妻決定挑跟木木一樣，選在第38週剖腹產，恰巧就是國慶日10月10日，這天也是夫妻倆的結婚紀念日，而木木出生的時間正好是10點10分，有著不謀而合的緣分。

KID過去和老婆一起受訪時提到孩子現在是他的精神糧食，儘管工作再忙，都會透過視訊和家人維繫感情，而Rita則稱讚KID是神隊友，也說對方就算再忙再累，都會堅持跟她和孩子一起睡。

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