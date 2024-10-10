晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神任嘉倫一人分飾兩角！甜妹暱稱「雪寶」萌翻天

〔記者蕭方綺／台北報導〕「古裝男神」任嘉倫在《流水迢迢》一人分飾「衛昭」和「蕭無瑕」兩角，其中「衛昭」的人物設定和《錦衣之下》的「陸繹」相似，當被問到兩個角色的區別時，任嘉倫表示：「陸大人會更狠一些，但也不是說陸繹心不善，是兩人相比之下，衛昭一心想為父親沈冤昭雪，只是想查明真相、與族人相認，看似凶狠實則內心很善良。」

任嘉倫在《流水迢迢》一人分飾「衛昭」和「蕭無瑕」兩角。（愛爾達提供）任嘉倫在《流水迢迢》一人分飾「衛昭」和「蕭無瑕」兩角。（愛爾達提供）

而另一個角色「蕭無瑕」作為「蒙面人」在劇中造型大多時候都帶著面具，這也讓本就以「眼神戲」出名的他演技再次被受肯定，他謙虛地表示，「只要你融入在角色裡，明白他背後的故事，就會知道（蕭無瑕）在他人面前呈現的狀態都是偽裝，所以我在扮演他的時候，其實很享受那份偽裝感，應該也是因為這樣，所以自然而然就出現了觀眾們喜歡的眼神」。

《流水迢迢》是任嘉倫和有「甜妹代言人」之稱的李蘭迪首次在戲劇上合作，兩人不論戲裡、戲外的互動都相當自然，讓不少粉絲大讚「不愧是百搭體質」，被問到和彼此合作後的心得時，任嘉倫說：「其實我們在戲中有很多心理活動，都是一環扣一環的節奏，如果沒有深厚的表演功底，很難完成這些工作，她在表演過程中不論是反應還是情緒，都給得相當漂亮，很幸運能遇到了一個好的對手、一個好的隊友。」

《流水迢迢》是任嘉倫和李蘭迪首次在戲劇上合作。（愛爾達提供）《流水迢迢》是任嘉倫和李蘭迪首次在戲劇上合作。（愛爾達提供）

李蘭迪則說：「任嘉倫的反差很大，一開始對他的了解是他演了很多BE（悲劇結局）的戲，感覺他是自帶破碎感的男主；但見面後我就幫他取了一個『雪寶』的外號，他本人真的太像那個動畫角色了，他又會耍寶、又很幽默，經常還有一些奇奇怪怪的小動作！」。

《流水迢迢》10月11日MOD影劇館+、Hami Video全劇上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中