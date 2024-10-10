古裝男神任嘉倫一人分飾兩角！甜妹暱稱「雪寶」萌翻天

〔記者蕭方綺／台北報導〕「古裝男神」任嘉倫在《流水迢迢》一人分飾「衛昭」和「蕭無瑕」兩角，其中「衛昭」的人物設定和《錦衣之下》的「陸繹」相似，當被問到兩個角色的區別時，任嘉倫表示：「陸大人會更狠一些，但也不是說陸繹心不善，是兩人相比之下，衛昭一心想為父親沈冤昭雪，只是想查明真相、與族人相認，看似凶狠實則內心很善良。」

任嘉倫在《流水迢迢》一人分飾「衛昭」和「蕭無瑕」兩角。（愛爾達提供）

而另一個角色「蕭無瑕」作為「蒙面人」在劇中造型大多時候都帶著面具，這也讓本就以「眼神戲」出名的他演技再次被受肯定，他謙虛地表示，「只要你融入在角色裡，明白他背後的故事，就會知道（蕭無瑕）在他人面前呈現的狀態都是偽裝，所以我在扮演他的時候，其實很享受那份偽裝感，應該也是因為這樣，所以自然而然就出現了觀眾們喜歡的眼神」。

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《流水迢迢》是任嘉倫和有「甜妹代言人」之稱的李蘭迪首次在戲劇上合作，兩人不論戲裡、戲外的互動都相當自然，讓不少粉絲大讚「不愧是百搭體質」，被問到和彼此合作後的心得時，任嘉倫說：「其實我們在戲中有很多心理活動，都是一環扣一環的節奏，如果沒有深厚的表演功底，很難完成這些工作，她在表演過程中不論是反應還是情緒，都給得相當漂亮，很幸運能遇到了一個好的對手、一個好的隊友。」

《流水迢迢》是任嘉倫和李蘭迪首次在戲劇上合作。（愛爾達提供）

李蘭迪則說：「任嘉倫的反差很大，一開始對他的了解是他演了很多BE（悲劇結局）的戲，感覺他是自帶破碎感的男主；但見面後我就幫他取了一個『雪寶』的外號，他本人真的太像那個動畫角色了，他又會耍寶、又很幽默，經常還有一些奇奇怪怪的小動作！」。

《流水迢迢》10月11日MOD影劇館+、Hami Video全劇上架。

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