臧芮萱懷胎7月現身！曝產前焦慮「夢到小孩掉出來」

臧芮軒挺7月孕肚現身，正面成功藏肚。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星臧芮萱七夕認愛擁有50萬訂閱的YouTuber「全民試車手」廖怡塵，並宣布雙喜臨門「好孕到」。她今（9日）挺著7個月孕肚現身《在光裏的人》慶功記者會，被王傳一爆料另一半曾上山甜蜜探班，與廖怡塵也是舊識的他，心酸酸地表示：「還以為是來看我的。」

臧芮萱今套上寬鬆白色西裝成功藏肚，四肢也依舊纖細，她透露懷孕至今僅胖了5公斤，變得比較愛睡外，沒有其他不適症狀；不過隨著產期接近，怕痛的她開始想像生產畫面，坦言近來惡夢不斷，常夢到走路走一走、寶寶就自己掉出來，不過她仍期待以自然產方式迎接寶寶。

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臧芮軒想跟老公辦場園遊會般的婚禮，邀請好友同歡製造難忘回憶。（翻攝自臉書）

談到婚禮計畫，臧芮萱希望明年能辦一場「園遊會」般的熱鬧婚禮，邀請所有親朋好友一起蒞臨分享喜悅，老公也立刻去詢問包場費用，「他說大概要20萬，但所有遊樂設施都不能玩，我就有點猶豫。」而夫妻倆過去寶寶趴也大搞創意，砸百萬包下賽車場，並以紅藍輪胎揭曉寶寶性別，她透露一顆輪胎就要一萬多元，用心之餘更是別出心裁。

而臧芮軒也堅持婚禮不穿婚紗，直呼過去拍戲婚紗穿過不少次，加上穿婚紗不方便又辛苦，只想以簡約的白Ｔ牛仔褲現身，雖然老公擔心她被說：「是不是嫁很差？」但她自己毫不在意；談到產後計畫，她預計休息3個月到半年就復工，小孩交給經營露營場的父母照顧，樂見孩子從小就親近大自然。

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